Слідчі з РФ відмовились порушувати кримінальну справу проти росгвардійця, який побив підлітка на акції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Слідчі Російської Федерації відмовилися порушувати кримінальну справу проти росгвардійця, який вдарив підлітка на одній з акцій. Про це повідомляє “Ехо-Москви”, передає УНН.
“Московські слідчі відмовилися порушувати кримінальну справу проти росгвардійця, який вдарив підлітка на акції в підтримку Івана Голунова”, — йдеться у повідомленні.
“(Російське) відомство не знайшло в діях Андрія Шукана наміру на перевищення посадових повноважень”, — пише інтернет-видання “Медіазона”.
Підліток Іван Тіньовий був побитий росгвардейцем 12 червня в автозаку вже після затримання. Нападник порахував, що молода людина його сфотографувала. Лікарі діагностували у підлітка струс мозку та забої.
Як повідомляв УНН, влада в анексованому Криму просить у прем’єра РФ Медведєва забезпечити охорону шкіл бійцями Росгвардіі.