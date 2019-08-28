Влада в анексованому Криму просить у прем’єра РФ Медведєва забезпечити охорону шкіл бійцями Росгвардіі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Окупаційна влада Криму направила в уряд Росії друге речення про передачу охорони освітніх установ у відання Росгвардіі. Про це повідомила глава російського Міністерства освіти, науки і молоді в анексованому Криму Наталя Гончарова, передає УНН із посиланням на проект Радіо Свобода Крим.Реалії.
“Ми ще раз звернулися на рівень уряду Російської Федерації з проханням про те, що фізична охорона повинна здійснюватися професіоналами. І сподіваємося, що ми будемо почуті, щоб саме Росгвардія і підрозділи Росгвардіі фізичну охорону в освітніх установах здійснювали”, — цитує Гончарову російське інформагентство ТАСС.
За її словами, суть пропозиції в тому, щоб дати можливість навчальним закладам залучати підрозділи Росгвардіі до охорони без проведення торгів.
“Цінова політика Росгвардіі — дорогувата. Тому тут має бути рішення на рівні суб’єкта або країни, я думаю”, — сказала Гончарова.
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За даними Міносвіти окупованого Криму, договори з Росгвардіей мають 10% навчальних закладів Криму. Близько 5% — охороняються приватними підприємствами. Безпека інших установ забезпечують працюють в школах вахтери і охоронці.
Після вибухів і стрілянини, які відбулися в минулому році в Керченській політехнічному коледжі, російський “глава” Криму Сергій Аксьонов звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням зробити Росгвардію єдиною структурою для охорони шкіл та інших освітніх установ в окупованому Криму.
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Аксьонов стверджує, що близько 80% установ Криму з масовим перебуванням дітей, в тому числі шкіл і дитсадків, не відповідають вимогам безпеки.
Нагадаємо, правозахисники повідомили, що в окупованому Криму не залишилося жодної школи з українською мовою навчання.