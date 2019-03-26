В окупованому Криму не залишилося жодної школи з українською мовою навчання – правозахисники

Так, організація в 2018-2019 навчальному році провела моніторинг ситуації з навчанням рідною мовою в Криму.

"Згідно з результатами моніторингу, в Криму не залишилося жодної школи, в якій вивчення всіх предметів ведеться українською мовою. Класів з українською мовою навчання також значно менше, ніж заявлено окупаційною владою. Школи, які офіційно заявлені як школи з кримськотатарською мовою навчання, фактично такими не є, а навчання в них ведеться як кримськотатарською, так і російською мовою", - йдеться в повідомленні.

Раніше "Міністерство освіти Республіки Крим" повідомляло, що в 2018-2019 навчальному році в Криму навчається 200700 дітей. З них 6100 (3,1%) навчається кримськотатарською мовою і 249 (0,2%) - українською.

Також, за інформацією "міністерства", на півострові працює 15 шкіл з кримськотатарською мовою навчання і 1 школа з українською мовою.

"Додатково заявлено про 27 шкіл, у яких нібито є 126 класів з кримськотатарською мовою навчання і 5 шкіл, у яких є 8 класів з українською мовою навчання", - додали в організації.

Однак у ході моніторингу, правозахисники встановили, що в школі № 20 міста Феодосії, яка заявлена як школа з українською мовою навчання, за інформацією батьків, навчання з усіх предметів ведеться російською мовою. Українська мова залишився тільки як окремий предмет у деяких класах.

При цьому, з 18 відвіданих шкіл, у яких за офіційною версією РФ є класи з кримськотатарською мовою навчання, у 10-ти вивіски на вході в школу розміщені тільки російською мовою.

З 2 шкіл, у яких нібито є класи з українською мовою навчання, тільки в "Сімферопольської академічної гімназії" діють такі класи.

В "Гімназія № 11 ім. К.А. Треньова" міста Сімферополь українська мова викладається лише як факультатив, а вивчення всіх предметів проводиться російською мовою. Вивіска на вході до навчального закладу тільки російською мовою.

Відзначається, що в ході моніторингу правозахисники відвідали 24 школи. У них проводилися опитування керівництва, викладачів та батьків учнів.

Як повідомляв УНН, влада анексованого Криму хочуть закрити головний храм ПЦУ.

Нагадаємо, що на окупованому півострові в підручниках історії Криму за 10 клас знайшли факти розпалювання ворожнечі і наклеп.