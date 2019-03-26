В оккупированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения – правозащитники

Так, организация в 2018-2019 учебном году провела мониторинг ситуации с обучением на родном языке в Крыму.

"Согласно результатам мониторинга, в Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке. Классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупационными властями. Школы, которые официально заявлены как школы с крымскотатарским языком обучения, фактически таковыми не являются, а обучение в них ведется как на крымскотатарском, так и на русском языке", - говорится в сообщении.

Ранее "Министерство образования Республики Крым" сообщало, что в 2018-2019 учебном году в Крыму обучается 200700 детей. Из них 6100 (3,1 %) обучается на крымскотатарском языке и 249 (0,2 %) — на украинском.

Также, по информации "министерства", на полуострове работает 15 школ с крымскотатарским языком обучения и 1 школа с украинским языком.

"Дополнительно заявлено о 27 школах, в которых якобы есть 126 классов с крымскотатарским языком обучения и 5 школах, в которых есть 8 классов с украинским языком обучения", - добавили в организации.

Однако в ходе мониторинга, правозащитники установили, что в школе № 20 города Феодосии, которая заявлена как школа с украинским языком обучения, по информации родителей, обучение по всем предметам ведется на русском языке. Украинский язык остался только как отдельный предмет в некоторых классах.

При этом, из 18 посещенных школ, в которых по официальной версии РФ есть классы с крымскотатарским языком обучения, в 10-ти вывески на входе в школу размещены только на русском языке.

Из 2 школ, в которых якобы есть классы с украинским языком обучения, только в "Симферопольской академической гимназии" действуют такие классы.

В "Гимназия № 11 им. К.А. Тренева" города Симферополь украинский язык преподается только как факультатив, а изучение всех предметов проводится на русском языке. Вывеска на входе в учебное заведение только на русском языке.

Отмечается, что в ходе мониторинга правозащитники посетили 24 школы. В них проводились опросы руководства, преподавателей и родителей учеников.

Как сообщал УНН, власти аннексированного Крыма хотят закрыть главный храм ПЦУ.

Напомним, что на оккупированном полуострове в учебниках истории Крыма за 10 класс нашли факты разжигания вражды и клевету.