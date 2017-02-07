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Следователи проводят обыски у адвоката Л.Сивакова по делу корпоративного спора

Киев • УНН

 • 9217 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Правоохранители проводят обыски у адвоката Леонида Сивакова по делу о корпоративном споре. Об этом Л.Сиваков сообщил в эксклюзивном комментарии УНН.

Следователи проводят обыски у адвоката Л.Сивакова по делу корпоративного спора

"Сейчас обыск проходит у меня в кабинете, до этого проводила ГПУ обыск у меня дома, в автомобиле по делу, которое имеет хозяйственно-процессуальный характер - это корпоративный спор между тремя учредителями", - пояснил Л.Сиваков.

Он добавил, что является учредителем одного из предприятий.

"Это чисто корпоративный спор, в котором участвуют все и ГПУ, и СБУ. Я это политическим заказом еще не вижу, потому что ребята, которые проводят обыски толерантные, нас не бьют, не пытают, но очень многие ребята задействованы", - сказал адвокат.

Он добавил, что обыски проводят сотрудники ГПУ, центрального аппарата СБУ, управления "К".

Л.Сиваков отметил, что дома и в его автомобиле следователи ничего не изымали.

"Сейчас в юридическом офисе проводится обыск, здесь, пожалуй, есть, я вижу, документы, здесь будет что-то изъято", - сказал защитник.

Напомним, Л.Сиваков защищал народного депутата Игоря Мосийчука, а также является одним из защитников по делу по обвинению председателя ЦК "Азов-Крым" Станислава Краснова и его жены Оксаны в государственной измене и подготовке террористического акта.

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