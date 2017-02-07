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Слідчі проводять обшуки у адвоката Л.Сівакова у справі корпоративного спору

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Правоохоронці проводять обшуки у адвоката Леоніда Сівакова у справі про корпоративний спір. Про це Л.Сіваков повідомив у ексклюзивному коментарі УНН.

Слідчі проводять обшуки у адвоката Л.Сівакова у справі корпоративного спору

"Зараз обшук проходить у мене в кабінеті, до цього проводила ГПУ обшук у мене вдома, в автомобілі за справою, яка має господарсько-процесуальний характер – це корпоративний спір між трьома засновниками",- пояснив Л.Сіваков.

Він додав, що є засновником одного з підприємств.

"Це суто корпоративний спір, в якому беруть участь всі і ГПУ, і СБУ. Я це політичним замовленням ще не бачу, тому що хлопці, які проводять обшуки толерантні, нас не б'ють, не катують, але дуже багато хлопців задіяно",- сказав адвокат.

Він додав, що обшуки проводять працівники ГПУ, центрального апарату СБУ, управління "К".

Л.Сіваков зазначив, що вдома і в його автомобілі слідчі нічого не вилучали.

"Зараз в юридичному офісі проводиться обшук, тут, мабуть, є, я бачу, документи, тут буде щось вилучено",- сказав захисник.

Нагадаємо, Л.Сіваков захищав народного депутата Ігоря Мосійчука, а також є одним із захисників у справі за обвинуваченням голови ЦК "Азов-Крим" Станіслава Краснова та його дружини Оксани у державній зраді та підготовці терористичного акту.

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