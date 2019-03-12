Следственная комиссия по Гандзюк проведет заседание в Северодонецке и Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Временная следственная комиссия по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк и нападению на других общественных активистов проведет выездное заседание в Северодонецке и Харькове. Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель комиссии Борислав Береза в комментарии корреспонденту УНН.
"ВСК приняла решение, что в начале апреля будет выездное заседание в Северодонецке по делу Самарского, в конце апреля будет выездное заседание в Харькове - это вопрос по всем делам, которые имеют отношение к Харькову", - отметил Береза.
По его словам, сейчас Харьков находится на втором месте после Одессы по количеству нападений на общественных активистов.
Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за проект постановления о предварительном отчете Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, которым продолжила работу ВСК еще на три месяца.
Как сообщал УНН, по мнению генпрокурора Юрия Луценко, временная следственная комиссия по делу Екатерины Гандзюк и нападению на других общественных активистов не предоставляла никакой информации Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам, поэтому пользы от ее работы нет.