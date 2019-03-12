Следственная комиссия по Гандзюк проведет заседание в Северодонецке и Харькове

"ВСК приняла решение, что в начале апреля будет выездное заседание в Северодонецке по делу Самарского, в конце апреля будет выездное заседание в Харькове - это вопрос по всем делам, которые имеют отношение к Харькову", - отметил Береза.

По его словам, сейчас Харьков находится на втором месте после Одессы по количеству нападений на общественных активистов.

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за проект постановления о предварительном отчете Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, которым продолжила работу ВСК еще на три месяца.

Как сообщал УНН, по мнению генпрокурора Юрия Луценко, временная следственная комиссия по делу Екатерины Гандзюк и нападению на других общественных активистов не предоставляла никакой информации Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам, поэтому пользы от ее работы нет.