Слідча комісія по Гандзюк проведе засідання в Сєвєродонецьку і Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Тимчасова слідча комісія щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк і нападам на інших громадських активістів проведе виїзне засідання в Сєвєродонецьку і Харкові. Про це повідомив народний депутат України, голова комісії Борислав Береза в коментарі кореспонденту УНН.
"ТСК прийняла рішення, що на початку квітня буде виїзне засідання в Сєвєродонецьку по справі Самарського, наприкінці квітня буде виїзне засідання у Харкові – це питання по всіх справах, які мають відношення до Харкова", - зазначив Береза.
За його словами, наразі Харків перебуває на другому місці після Одеси за кількістю нападів на громадських активістів.
Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за проект постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, якою продовжила роботу ТСК ще на три місяці.
Як повідомляв УНН, на думку генпрокурора Юрія Луценка, тимчасова слідча комісія по справі Катерини Гандзюк та нападам на інших громадських активістів не надавала жодної інформації Генеральній прокуратурі та іншим правоохоронним органам, тож користі від її роботи немає.