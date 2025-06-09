Славянск утром подвергся вражескому удару: повреждены дома и детсад

Славянск в Донецкой области в понедельник, 9 июня, подвергся очередному вражескому обстрелу, поврежден ряд объектов. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Понедельник, 9 июня. Сегодня утром, в 06:50, город снова обстреляли", - написал Лях.

По его словам, был "прилет", попадание в гаражи. В результате обстрела получили повреждения близлежащие дома, детский сад, гаражи и другие сооружения", сообщил он.

"К счастью, без пострадавших", - отметил Лях.

Дополнение

По данным председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, всего за минувшие сутки россияне 37 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Как сообщил председатель ОВА, за 8 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Стенках. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения.