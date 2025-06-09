Славянск утром подвергся вражескому удару: повреждены дома и детсад

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня
07:12 • 3032 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

06:30 • 12080 просмотра

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"

Эксклюзив
05:45 • 34591 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога

8 июня, 14:44 • 44244 просмотра

США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский

7 июня, 15:01 • 103226 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

7 июня, 14:43 • 143563 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

7 июня, 13:51 • 89288 просмотра

Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье

7 июня, 12:58 • 105154 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

7 июня, 12:42 • 89849 просмотра

Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле

Эксклюзив
7 июня, 12:20 • 58942 просмотра

В Киеве произошла потасовка с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
5.1м/с
52%
749мм
Популярные новости

Папа Римский поддержал установление общей даты Пасхи для всех христиан

8 июня, 22:41 • 28080 просмотра

Обстрелы будут продолжаться, пока Россию не удастся принудить к миру

9 июня, 00:05 • 23644 просмотра

В Польше могут пересмотреть результаты президентских выборов из-за подозрений в фальсификациях

9 июня, 01:18 • 36380 просмотра

В Чебоксарах взрывы, в аэропортах рф ограничения: в россии заявили об атаке украинских БпЛА

9 июня, 01:50 • 16158 просмотра

В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

06:13 • 24248 просмотра
публикации

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

05:45 • 34576 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 50446 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 205057 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 190777 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 186350 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

07:12 • 3020 просмотра

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 91101 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 114424 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 182923 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 156248 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Славянск утром подвергся вражескому удару: повреждены дома и детсад

Киев • УНН

 • 84 просмотра

9 июня Славянск снова попал под обстрел. Повреждены детский сад, гаражи и близлежащие дома, но, к счастью, без жертв.

Славянск утром подвергся вражескому удару: повреждены дома и детсад

Славянск в Донецкой области в понедельник, 9 июня, подвергся очередному вражескому обстрелу, поврежден ряд объектов. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Понедельник, 9 июня. Сегодня утром, в 06:50, город снова обстреляли", - написал Лях.

По его словам, был "прилет", попадание в гаражи. В результате обстрела получили повреждения близлежащие дома, детский сад, гаражи и другие сооружения", сообщил он.

"К счастью, без пострадавших", - отметил Лях.

Дополнение

По данным председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, всего за минувшие сутки россияне 37 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Как сообщил председатель ОВА, за 8 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Стенках. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
Славянск
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9