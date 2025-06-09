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Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня
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Слов'янськ вранці зазнав ворожого удару: пошкоджено будинки та дитсадок

Київ • УНН

 • 114 перегляди

9 червня Слов'янськ знову потрапив під обстріл. Пошкоджено дитячий садок, гаражі та прилеглі будинки, але, на щастя, без жертв.

Слов'янськ вранці зазнав ворожого удару: пошкоджено будинки та дитсадок

Слов’янськ на Донеччині у понеділок, 9 червня, зазнав чергового ворожого обстрілу, пошкоджено низку об’єктів. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Понеділок, 9 червня. Сьогодні вранці, о 06:50, місто знов обстріляли", - написав Лях.

З його слів, був "приліт", влучання у гаражі. У результаті обстрілу зазнали пошкоджень прилеглі будинки, дитячий садочок, гаражі та інші споруди", повідомив він.

"На щастя, без постраждалих", - зазначив Лях.

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, усього за минулу добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Як повідомив голова ОВА, за 8 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Стінках. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Війна
Слов'янськ
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