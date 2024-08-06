Украинская компания Skyeton, которая производит беспилотные авиационные системы, запускает производство дронов в Словакии. Об этом сообщает Defence Industry Europe, передает УНН.

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Как пишет издание, компания Skyeton производит разведывательные системы ACS-3 / Raybird-3, которые находятся на вооружении ВСУ с 2018 года. Каждая система стоимостью 1,2 миллиона долларов состоит из трех БПЛА, портативной наземной станции управления, антенной системы, пусковой установки, а также видеокамеры, фотокамеры и радаров.

Такие БПЛА могут находиться в воздухе в течение 28 часов, преодолевать расстояние до 2500 км и достичь высоты до 4500 метров, отмечается в материале.

В Украине Skyeton может производить около 100 разведывательных систем в год, тогда как потребности украинской армии составляют 140 систем в год. Вместо этого новый завод в Словакии помогает преодолеть этот разрыв и должен обеспечить стратегическое преимущество. Он может производить 25 систем в год, говорится в материале.

С февраля 2022 по май 2024 года компания Skyeton получила от Сил обороны Украины заказы на более 75 разведывательных систем.