"Скрутили руки, били по спине": Адвокат рассказала о насилии в отношении фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Адвокат Лиля Гемеджи сообщила, что в межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону в отношении 61-летнего крымскотатарского политзаключенного Сервета Газиева было применено физическое насилие. Его состояние ухудшилось на фоне микроинсульта, который он перенес ранее, сообщает "Крымская солидарность", передает УНН.
Детали
Сообщается, что в последний день пребывания Газиева в больнице, перед выпиской, его повалили на пол, скрутили ему руки, били по спине и побрили бороду. Об этом адвокату Гемеджи сообщили другие подсудимые в симферопольском “деле Хизб ут-Тахрир”.
Цитата
“Его состояние вызывает серьезное беспокойство после перенесенного в следственном изоляторе микроинсульта на фоне регулярного отсутствия предоставляемой медицинской помощи, теперь у него немеет рука после побоев”, — рассказала Гемеджи.
Дополнение
По данным “Крымской солидарности”, адвокаты Эмиль Курбединов и Назим Шейхмамбетов пытались попасть в СИЗО-5, куда Газиев был перемещен 25 сентября, но им не удалось встретиться с заключенным.
В межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону публично не комментируют заявление Гемеджи.
Напомним
28 июня в следственном изоляторе № 1 Ростова-на-Дону у 61-летнего Сервета Газиева произошел микроинсульт. У него частично парализована правая часть тела.
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