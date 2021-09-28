"Скрутили руки, били по спине": Адвокат рассказала о насилии в отношении фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Адвокат Лиля Гемеджи сообщила, что в межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону в отношении 61-летнего крымскотатарского политзаключенного Сервета Газиева было применено физическое насилие. Его состояние ухудшилось на фоне микроинсульта, который он перенес ранее, сообщает "Крымская солидарность", передает УНН.

Детали

Сообщается, что в последний день пребывания Газиева в больнице, перед выпиской, его повалили на пол, скрутили ему руки, били по спине и побрили бороду. Об этом адвокату Гемеджи сообщили другие подсудимые в симферопольском “деле Хизб ут-Тахрир”.

Цитата

“Его состояние вызывает серьезное беспокойство после перенесенного в следственном изоляторе микроинсульта на фоне регулярного отсутствия предоставляемой медицинской помощи, теперь у него немеет рука после побоев”, — рассказала Гемеджи.

Дополнение

По данным “Крымской солидарности”, адвокаты Эмиль Курбединов и Назим Шейхмамбетов пытались попасть в СИЗО-5, куда Газиев был перемещен 25 сентября, но им не удалось встретиться с заключенным.

В межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону публично не комментируют заявление Гемеджи.

Напомним

28 июня в следственном изоляторе № 1 Ростова-на-Дону у 61-летнего Сервета Газиева произошел микроинсульт. У него частично парализована правая часть тела.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 года провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе представителей общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего задержано 24 человека. 27 и 28 марта 2019 российский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных.

Правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 марта 2019 в Крыму.

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