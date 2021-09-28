“Скрутили руки, били по спині”: Адвокат розповіла про насильство щодо фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Адвокат Ліля Гемеджі повідомила, що в Міжобласній туберкульозній лікарні № 19 в Ростові-на-Дону до 61-річного кримськотатарського політв’язня Сервета Газиєва було застосовано фізичне насильство. Його стан погіршився на тлі мікроінсульту, який він переніс раніше, повідомляє “Кримська солідарність”, передає УНН.
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Повідомляється, що в останній день перебування Газиева в лікарні, перед випискою, його повалили на підлогу, скрутили йому руки, били по спині і поголили бороду. Про це адвокату Гемеджі повідомили інші підсудні у сімферопольській “справі Хізб ут-Тахрір”.
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“Його стан викликає серйозне занепокоєння після перенесеного в слідчому ізоляторі мікроінсульту на тлі регулярної відсутності надаваної медичної допомоги, тепер у нього німіє рука після побоїв”, — розповіла Гемеджі.
Доповнення
За даними “Кримської солідарності”, адвокати Еміль Курбедінов і Назим Шейхмамбетов намагалися потрапити в СІЗО-5, куди Газиєв був переміщений 25 вересня, але їм не вдалося зустрітися з в’язнем.
У Міжобласній туберкульозній лікарні № 19 в Ростові-на-Дону публічно не коментують заяву Гемеджі.
Нагадаємо
28 червня в слідчому ізоляторі № 1 Ростова-на-Дону у 61-річного Сервета Газиева стався мікроінсульт. У нього частково паралізована права частина тіла.
Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 роки провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі представників громадського об’єднання “Кримська солідарність”. Всього затримано 24 особи. 27 і 28 березня 2019 року російський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих.
Правозахисний центр “Меморіал” визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня 2019 року в Криму.