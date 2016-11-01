Сжиженный газ может подорожать на 70 коп - эксперт

Так, по словам эксперта, украинский рынок топлива уже отреагировал на ценовые колебания, произошедшие на европейских торговых площадках.

"Если же проанализировать, существуют ли на сегодня экономические предпосылки для изменения цены, то нынешняя цена бензина А-95 находится практически в соответствии с расчетами, бензин А-92 - такая же ситуация, дизельное топливо даже готово подешеветь ориентировочно до 61 копейки на литре.

У сжиженного газа, наоборот, есть предпосылки для роста - примерно на 69 копеек на литре.

Таким образом, если посчитать всю корзину нефтепродуктов, которыми торгуют нефтезаправочные станции, то сегодняшние цены на АЗС отвечают экономически обоснованным расчетам, которые выходят из европейских котировок", - сказал он.

При этом С.Сапегин отметил, "что сейчас мы подошли к сезону спроса".

"И поэтому для такого периода характерно, что цена имеет тенденцию к снижению. Если проанализировать, что происходило на рынке, за вчера и за сегодня, то мы видим, что наряду с определенным ростом цен на АЗС уже идет и снижение. Причем рост наблюдается на заправках, у которых были ценники нижнего ценового диапазона. А компании, которые предлагают качественное топливо уже даже пошли на некоторое снижение цен. Такое наблюдается, и по 95-ому, и по 92-ому бензину и по газу.

Таким образом это подтверждает, что рынок уже вышел на уровень, когда дальнейшего повышения не должно произойти, если не будет каких-то дальнейших дополнительных факторов, например, повышения роста европейских котировок", - пояснил он.

Напомним, как сообщал УНН, цены на топливо в течение выходных не изменились.