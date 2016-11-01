Скраплений газ може здорожчати на 70 коп - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Ціни на пальне повинні бути найближчим часом стабільними, зокрема, бензини не мають поки що підстав для подальшого здорожчання. Однак, вартість скрапленого газу може зрости, і для цього є передумови. Про це у коментарі УНН повідомив директор Науково-технічного центру “Психея” Сергій Сапегін.
Так, за словами експерта, український ринок пального вже відреагував на цінові коливання, що відбулися на європейських торгових майданчиках.
“Якщо ж проаналізувати, чи на сьогодні існують економічні передумови для зміни ціни, то нинішня ціна бензину А-95 перебуває практично у відповідності з розрахунками, бензин А-92 — така ж ситуація, дизельне паливо навіть готове подешевшати орієнтовно до 61 копійки на літрі.
У скрапленого газу, навпаки, є передумови для росту — приблизно на 69 копійок на літрі.
Таким чином, якщо порахувати весь кошик нафтопродуктів, якими торгують нафтозаправні станції, то сьогоднішні ціни на АЗС відповідають економічно обґрунтованим розрахункам, які виходять із європейських котировок”, — сказав він.
При цьому С.Сапегін зазначив, “що зараз ми підійшли до сезону попиту”.
"І тому для такого періоду характерно, що ціна має тенденцію до зниження. Якщо проаналізувати, що відбувалося на ринку, за вчора і за сьогодні, то ми бачимо, що поряд з певним ростом цін на АЗС вже йде і зниження. При чому ріст спостерігається на заправках, у яких були цінники нижнього цінового діапазону. А компанії, які пропонують якісне паливо вже навіть пішли на певне зниження цін. Таке спостерігається, і по 95-ому, і по 92-ому бензину, і по газу.
Таким чином це підтверджує, що ринок вже вийшов на рівень, коли подальшого підвищення не має відбутися, якщо не буде якихось подальших додаткових факторів, наприклад, підвищення росту європейських котировок", — пояснив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ціни на пальне протягом вихідних не змінилися.