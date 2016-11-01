Скраплений газ може здорожчати на 70 коп - експерт

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Ціни на пальне повинні бути найближчим часом стабільними, зокрема, бензини не мають поки що підстав для подальшого здорожчання. Однак, вартість скрапленого газу може зрости, і для цього є передумови. Про це у коментарі УНН повідомив директор Науково-технічного центру “Психея” Сергій Сапегін.