Сколько завтра придется сидеть без света: в ДТЭК показали графики для Киева и трех областей
Киев • УНН
ДТЭК опубликовал расписание отключений электроэнергии на 30 ноября для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. Компания обещает оперативно информировать о возможных изменениях через телеграм-канал.
В ДТЭК обнародовали графики отключений света на 30 ноября в Киеве и трех областях - Киевской, Одесской и Днепропетровской, передает УНН.
Детали
В компании сообщили, какие группы и насколько будут отключать.
В ДТЭК отметили, что в случае изменений, будут оперативно информировать в телеграм-канале.
Напомним
Укрэнерго объявило график отключений света на завтра из-за повреждения энергообъектов от атаки 28 ноября. Для населения предусмотрено три периода с разным количеством очередей, для бизнеса - ограничение с 8:00 до 23:00.