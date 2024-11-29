Сколько завтра придется сидеть без света: в ДТЭК показали графики для Киева и трех областей

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ДТЭК опубликовал расписание отключений электроэнергии на 30 ноября для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. Компания обещает оперативно информировать о возможных изменениях через телеграм-канал.

В ДТЭК обнародовали графики отключений света на 30 ноября в Киеве и трех областях - Киевской, Одесской и Днепропетровской, передает УНН.

Детали

В компании сообщили, какие группы и насколько будут отключать.

В ДТЭК отметили, что в случае изменений, будут оперативно информировать в телеграм-канале.

Напомним

Укрэнерго объявило график отключений света на завтра из-за повреждения энергообъектов от атаки 28 ноября. Для населения предусмотрено три периода с разным количеством очередей, для бизнеса - ограничение с 8:00 до 23:00.

Павел Башинский

Павел Башинский

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