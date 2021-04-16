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Сход с рельсов поезда "Интерсити": определили причину аварии

Сход с рельсов поезда "Интерсити": определили причину аварии

Киев  •  УНН

 • 75608 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Укрзализныця завершила служебное расследование схода 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье. Предварительные причины аварии подтвердились - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. За служебную халатность будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

Детали

Как сообщили в УЗ, по итогам расследования было установлено, что причиной транспортного происшествия является "несоблюдение ответственными руководителями действующих в путевом хозяйстве требований нормативных документов, инструкций в части безопасной организации и выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры". "А также непринятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ", - указали в компании.

Кадровые решения

В Укрзализныце отметили, что в настоящее время уже принято решение об увольнении работников регионального филиала "Приднепровская железная дорога", которые допустили нарушения, а именно: первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути", начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути". Также принято решение об увольнении мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути; старшего мастера и бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

Кроме этого, как отмечается, "за нарушение должностных обязанностей, будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре".

"Вместе с тем, уже завершается процесс расчетов убытков от этого транспортного происшествия для подготовки претензионного материала с целью дальнейшего возмещения виновными допущенных убытков", - отметили в УЗ.

Что произошло

29 марта на пути в Запорожье сошел с рельсов поезд "Интерсити" Киев-Запорожье. С рельсов сошли шесть из 9 вагонов поезда, в которых на момент инцидента находилось 88 пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал.

По факту схода вагонов поезда полиция открыла уголовное производство.

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