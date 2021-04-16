Сходження з рейок поїзда "Інтерсіті": визначили причину аварії

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Укрзалізниця завершила службове розслідування сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ — Запоріжжя. Попередні причини аварії підтвердилися — грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. За службове недбальство буде звільнено 6 працівників керівного складу Придніпровської залізниці. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

Деталі

Як повідомили в УЗ, за підсумками розслідування було встановлено, що передумовою транспортної події є “недотримання відповідальними керівниками діючих в колійному господарстві вимог нормативних документів, інструкцій в частині безпечної організації та виконання робіт із обслуговування, утримання у справному стані ввірених об’єктів інфраструктури”. “А також неприйняття заборонних заходів у разі неможливості виконання необхідного обсягу ремонтних робіт”, — вказали у компанії.

Кадрові рішення

В Укрзалізниці зауважили, що наразі вже ухвалено рішення про звільнення працівників регіональної філії “Придніпровська залізниця”, які допустили порушення, а саме: першого заступника начальника та головного інженера структурного підрозділу “Служба колії”, начальника та заступника начальника структурного підрозділу “Запорізька дистанція колії. Також прийнято рішення про звільнення майстра, який виконував обов’язки головного інженера дистанції колії; старшого майстра та бригадира структурного підрозділу “Запорізька дистанція колії”.

Окрім цього, як зазначається, “за порушення посадових обов’язків, буде розірвано трудовий договір з заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" з інфраструктури”.

“Разом з тим, вже завершується процес підрахунків збитків від цієї транспортної події для підготовки претензійного матеріалу з метою подальшого відшкодування винними допущених збитків”, — зауважили в УЗ.

Що сталося

29 березня, на шляху до Запоріжжя зійшов з рейок поїзд “Інтерсіті” Київ-Запоріжжя. З колії зійшли шість із 9 вагонів поїзда, у яких на момент інциденту перебувало 88 пасажирів.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За фактом сходження вагонів поїзда поліція відкрила кримінальне провадження.

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