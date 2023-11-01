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Схема на миллионы долларов: в США арестовали трех человек по обвинению в незаконном экспорте в рф электроники для оружия

Киев • УНН

 • 171085 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Нью-Йорке правоохранительные органы задержали трех человек с двойным гражданством, - их обвиняют в организации масштабной схемы вывоза из США в россию товаров электроники американского происхождения, которые в частности используются для производства оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Министерства юстиции США.

Схема на миллионы долларов: в США арестовали трех человек по обвинению в незаконном экспорте в рф электроники для оружия

Детали

Полиция США сообщает об аресте трех человек с двойным гражданством, которых обвиняют в уклонении от санкций и экспорте в россию на миллионы долларов оборудования, используемого в высокоточных ракетных системах в рф.

По данным портала Минюста США, речь идет о следующих лицах: Николай Гольцев, 37 лет из Монреаля (Канада), Салимджон Насриддинов (52) из Нью-Йорка (США) и Кристина Пузырева (32) из Монреаля.

Цитата

«В Бруклине обнародовано уголовное дело по обвинению Николая Гольцева, Салимджона Насридинова и Кристины Пузыревой в сговоре и других обвинениях, связанных с глобальной схемой закупок от имени российских субъектов, попавших под санкции, в том числе компаний, связанных с российскими военными», - информирует Минюст США.

Утверждается, что некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, которые поставляли обвиняемые, были обнаружены в захваченных в Украине российских платформах вооружений и средствах радиоэлектронной разведки.

Обвиняемые якобы в течение года отправили в россию сотни партий запрещенных товаров на сумму примерно 10 миллионов долларов США.

Салимджон Насриддинов, имеющий двойное гражданство россии и Таджикистана, был арестован в Бруклине. Гольцев и Пузырева, граждане россии и Канады, были арестованы на Манхэттене.

Федеральные прокуроры сообщают о десятках ящиков, которые были изъяты из резиденции одного из фигурантов, и соответственно содержали тысячи полупроводников и других электронных компонентов.

Некоторые электронные компоненты и интегральные схемы были определены как такие, которые «вызывают наибольшую обеспокоенность из-за их критической роли в производстве передовых российских систем высокоточного оружия».

К этой технике относятся комплекс радиоразведки «Торн-МДМ», комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2», бортовой противоракетный комплекс «Витебск» Л370, вертолеты Ка-52, боевые танки Т-72Б3 и прочее.

«Незаконная деятельность продолжалась бы, если бы не совместные усилия правоохранительных органов", - отметил Иван Дж. Арвело, специальный агент внутренней безопасности города Нью-Йорк.

Утверждается, что фигурантам было известно о военном применении обнаруженной электроники.

Прокуроры попросили судью задержать подсудимых до суда, утверждая, что каждый из них представляет «серьезный риск побега».

Также УНН сообщал, что Еврокомиссия на следующей неделе представит предложения по новому пакету антироссийских санкций. Значительную часть пакета составляют меры по борьбе с обходом ограничений, товары двойного назначения и запрет на российские алмазы.

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