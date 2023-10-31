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Єврокомісія наступного тижня представить пропозиції щодо нового пакету антиросійських санкцій — ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Пропозиції щодо 12 пакету санкцій проти росії будуть представлені вже наступного тижня. Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк у соціальній мережі X, пише УНН.

Єврокомісія наступного тижня представить пропозиції щодо нового пакету антиросійських санкцій — ЗМІ

Цитата

“Пропозиція щодо наступного пакета санкцій ЄС проти росії (12-й пакет) буде представлена наступного тижня. Значну частину пакета складають заходи щодо боротьби з обходом обмежень, товари подвійного призначення та заборона на російські алмази”, — написав Йозвяк.

Контекст

Лідери ЄС у висновках саміту 26-27 жовтня вказали, що здатність росії вести агресивну війну має бути ще більше послаблена. Зокрема, робити це слід і шляхом посилення санкцій, і їх повної та ефективної імплементації, а також впровадженням механізму запобігання їх обходу.

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Нагадаємо

27 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила на пресконференції за підсумками саміту ЄС, що триває підготовка 12-го пакету санкцій проти рф. 

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