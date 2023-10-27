Фон дер Ляєн заявила, що 12-й пакет санкцій проти рф готується: згадала про російські алмази
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Європейському Союзі йде підготовка 12-го пакету санкцій проти рф, зазначилина пресконференції за підсумками саміту ЄС у п'ятницю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, згадавши про російськиі алмази як частину пропозиції, передає УНН.
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"12-й пакет санкцій. Зараз ми проводимо консультації з країнами-членами. Зокрема, ми вивчаємо, як скоротити основні доходи, які росія одержує від експорту алмазів до Європи та її партнерів. Це буде зроблено у дуже тісній співпраці з нашими партнерами з "Групи семи". І ми продовжимо стежити за тим, щоб наші існуючі санкції були належним чином імлементовані та ефективно дотримувалися", - сказала фон дер Ляєн.
Нагадаємо
Лідери ЄС у висновках саміту 26-27 жовтня вказали, що здатність росії вести агресивну війну має бути ще більше послаблена, у тому числі шляхом подальшого посилення санкцій, а також шляхом їх повної та ефективної імплементації та запобігання їх обходу.