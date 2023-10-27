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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Фон дер Ляйен заявила, что 12-й пакет санкций против рф готовится: вспомнила о российских алмазах

Киев • УНН

 • 106847 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Европейском Союзе идет подготовка 12-го пакета санкций против рф, отметила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, упомянув о российских алмазах как части предложения, передает УНН.

Фон дер Ляйен заявила, что 12-й пакет санкций против рф готовится: вспомнила о российских алмазах

Цитата

"12-й пакет санкций. Сейчас мы проводим консультации со странами-членами. В частности, мы изучаем, как сократить основные доходы, которые россия получает от экспорта алмазов в Европу и ее партнерам. Это будет сделано в очень тесном сотрудничестве с нашими партнерами из "Группы семи". И мы продолжим следить за тем, чтобы наши существующие санкции были должным образом имлементированы и эффективно соблюдались", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним

Лидеры ЕС в выводах саммита 26-27 октября указали, что способность россии вести агрессивную войну должна быть еще больше ослаблена, в том числе путем дальнейшего усиления санкций, а также путем их полной и эффективной имплементации и предотвращения их обхода.

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