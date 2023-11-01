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Схема на мільйони доларів: у США заарештували трьох осіб за звинуваченням у незаконному експорті до рф електроніки для зброї

Київ • УНН

 • 171085 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Нью-Йорку правоохоронні органи затримали трьох осіб з подвійним громадянством, - їх звинувачують в організації масштабної схеми вивезення з США до росії товарів електроніки американського походження, що зокрема використовуються для виробництва зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал Міністерства юстиції США.

Схема на мільйони доларів: у США заарештували трьох осіб за звинуваченням у незаконному експорті до рф електроніки для зброї

Деталі

Поліція США повідомляє про арешт трьох осіб з подвійним громадянством, яких звинувачують в ухиленні від санкцій та експорті в росію на мільйони доларів обладнання, яке використовується в високоточних ракетних системах вс рф.

За даним порталу Мінюсту США ідеться про наступних осіб: Микола Гольцев, 37 років з Монреаля (Канада), Салімджон Насріддинов (52) з Нью-Йорка (США) та Крістіна Пузирєва (32) з Монреаля.

Цитата

«В Брукліні оприлюднено кримінальну справу за звинуваченням Миколи Гольцева, Салімджона Насріддінова та Крістіни Пузирьової у змові та інших звинуваченнях, пов'язаних з глобальною схемою закупівель від імені російських суб'єктів, що потрапили під санкції, в тому числі компаній, пов'язаних з російськими військовими», - інформує Мінʼюст США.

Стверджується, що деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які постачали обвинувачені, були виявлені в захоплених в Україні російських платформах озброєнь і засобах радіоелектронної розвідки.

Обвинувачені нібито протягом року відправили до росії сотні партій заборонених товарів на суму приблизно 10 мільйонів доларів США.

Салімджон Насріддінов, який має подвійне громадянство росії та Таджикистану, був заарештований у Брукліні. Гольцев і Пузирьова, громадяни Росії та Канади, були заарештовані на Манхеттені.

Федеральні прокурори повідомляють про десятки ящиків, які були вилучені з резиденції одного з фігурантів, та відповідно містили тисячі напівпровідників та інших електронних компонентів.

Деякі електронні компоненти та інтегральні схеми були визначені як такі, що «викликають найбільше занепокоєння через їхню критичну роль у виробництві передових російських систем високоточної зброї».

До цієї техніки відносяться комплекс радіорозвідки «Торн-МДМ», комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б «Борисоглібськ-2», бортовий протиракетний комплекс «Вітебськ» Л370, вертольоти Ка-52, бойові танки Т-72Б3 та інше.

«Незаконна діяльність тривала б, якби не спільні зусилля правоохоронних органів", - зазначив Іван Дж. Арвело, спеціальний агент внутрішньої безпеки міста Нью-Йорк.

Стверджується, що фігурантам було відомо про військове застосування виявленої електроніки.

Прокурори попросили суддю затримати підсудних до суду, стверджуючи, що кожен з них становить «серйозний ризик втечі».

Також УНН повідомляв, що Єврокомісія наступного тижня представить пропозиції щодо нового пакету антиросійських санкцій. Значну частину пакета складають заходи щодо боротьби з обходом обмежень, товари подвійного призначення та заборона на російські алмази.

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