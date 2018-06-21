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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 18489 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 59750 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 102636 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110549 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125284 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142988 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146786 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 187564 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Отмена результатов выборов мэра Кишинева: в столице Молдовы протест

Отмена результатов выборов мэра Кишинева: в столице Молдовы протест

Киев  •  УНН

 • 12910 просмотра

Карманы-КИЕВ. 21 июня. УНН. Около сотни жителей Кишинева вышли на протест в связи с недавним решением суда, в котором выборы мэра Кишинева, которые состоялись 3 июня, признаны нелегитимными, передает корреспондент УНН.

У здания мэрии Кишинева собралось около 100 протестующих.

Демонстрацию возглавила пюлидер партии "Достоинство и солидарность" (PAS).

Она призвала людей ждать решения суда апелляционной инстанции.

Как сообщал УНН, суд Кишинева признал результаты выборов мэра столицы нелегитимными.

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