Отмена результатов выборов мэра Кишинева: в столице Молдовы протест
Киев • УНН
Карманы-КИЕВ. 21 июня. УНН. Около сотни жителей Кишинева вышли на протест в связи с недавним решением суда, в котором выборы мэра Кишинева, которые состоялись 3 июня, признаны нелегитимными, передает корреспондент УНН.
У здания мэрии Кишинева собралось около 100 протестующих.
Демонстрацию возглавила пюлидер партии "Достоинство и солидарность" (PAS).
Она призвала людей ждать решения суда апелляционной инстанции.
Как сообщал УНН, суд Кишинева признал результаты выборов мэра столицы нелегитимными.