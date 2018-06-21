Скасування результатів виборів мера Кишинева: у столиці Молдови протест
Київ • УНН
КИШЕНІВ-КИЇВ. 21 червня. УНН. Близько сотні жителів Кишинева вийшли на протест у зв'язку з недавнім рішенням суду, в якому вибори мера Кишинева, що відбулись 3 червня, визнані нелегітимними, передає кореспондент УНН.
Біля будівлі мерії Кишинева зібралося близько 100 протестувальників.
Демонстрацію очолила пюлідер партії "Гідність і солідарність" (PAS).
Вона закликала людей чекати рішення суду апеляційної інстанції.
Як повідомляв УНН, суд Кишинева визнав результати виборів мера столиці нелегітимними.