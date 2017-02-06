Жалобу Н.Полозова будет рассматривать судья, который позволил допрос адвоката

"Сегодня мне стало известно, что жалобу распределили именно этому судье, который в декабре принял решение удовлетворить ходатайство следователя о моем допросе в качестве адвоката. И это решение суда до сих пор не вступило в законную силу, вот только 14 февраля апелляция будет рассматривать жалобу на мое предыдущее решение. Иначе как издевательством подобное разделение дел назвал нельзя. Можелянский (судья, который будет рассматривать апелляцию - КС) - это такой судья, который готов вынести любое, даже незаконное решение в интересах органов власти", - сказал Н.Полозов.

Адвокат добавил, что решение по этой жалобе "предсказуемо", однако в случае отрицательного решения Н.Полозов намерен обжаловать его.

"Это будет повод для привлечения самого судьи Можелянского к ответственности и дальнейшего написания на него заявления в квалификационную коллегию судей. Этот судья до аннексии работал здесь. Это гражданин Украины. Как мне говорили местные жители, до всех событий он также обслуживал интересы правоохранительных органов Украины", - отметил Н.Полозов.

Напомним, адвоката Николая Полозова задержали в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ РФ, его повезли на допрос.

Как сообщал УНН, адвокат Николай Полозов направил жалобу в Киевский районный суд и российскому омбудсмену Татьяне Москальковой из Симферополя на "незаконные действия со стороны работников ФСБ".