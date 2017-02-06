Скаргу М.Полозова розглядатиме суддя, який дозволив допит адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Скарга Миколи Полозова щодо незаконних дій слідчого ФСБ, виражені в примусовому тиску та спробі здійснення допиту, розподілена того ж судді, який дозволив допит адвоката. Про це адвокат повідомив у коментарі Крим.Реалії, передає УНН.
"Сьогодні мені стало відомо, що скаргу розподілили саме тому судді, який в грудні прийняв рішення задовольнити клопотання слідчого про мій допит як адвоката. І це рішення суду досі не вступило в законну силу, ось лише 14 лютого апеляція буде розглядати скаргу на моє попереднє рішення. Інакше як знущанням подібний розподіл справ назвав не можна. Можелянскій (суддя, який розглядатиме апеляцію - КР) - це такий суддя, який готовий винести будь-яке, навіть незаконне рішення в інтересах органів влади", - сказав М.Полозов.
Адвокат додав, що рішення по цій скарзі «передбачувано», проте в разі негативного рішення М.Полозов намір оскаржити його.
"Це буде привід для залучення самого судді Можелянского до відповідальності і подальшого написання на нього заяви в кваліфікаційну колегію суддів. Цей суддя до анексії працював тут. Це громадянин України. Як мені говорили місцеві жителі, до всіх подій він також обслуговував інтереси правоохоронних органів України", - зазначив М.Полозов.
Нагадаємо, адвоката Миколу Полозова затримали в анексованому Криму співробітники ФСБ РФ, його повезли на допит.
Як повідомляв УНН, адвокат Микола Полозов направив скаргу в Київський районний суд та російському омбудсмену Тетяні Москальковій Сімферополя на “на незаконні дії з боку працівників ФСБ”.