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Скандальный "Банк Альянс" избегает ответственности

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Полномасштабное вторжение изменило жизнь украинцев, ворвалось в наши дома разрушениями, кое-где унесло жизнь наших близких, а родных — повело на передовую. Однако есть "гастарбайтеры" в Украине, схемы которых российский террор не остановил. Уже известный фигурант расследований САП, НАБУ, СБУ и Генпрокуратуры – АО "Банк Альянс" продолжает функционировать в стране, передает УНН со ссылкой на "Комментарии"

Журналисты телеканала Апостроф TV в своем расследовании сообщают, что по данным сотрудников "Альянса" только за июнь и июль этого года, через аффилированные с Фирташем компании, банк вывел 300 миллионов долларов за границу, в том числе и в российскую федерацию.

Существуют данные, что в 2019-2020 годах Банк Альянс, якобы, участвовал в сделках по выводу из нашего государства 6,5 млрд. грн. в россию через платежную систему "Глобалмани". НАБУ подозревало "Альянс" в отмывании грязных денег, в частности, на оккупированных рф территориях Донбасса и аннексированного Крыма. Это дело Нацполиция расследует еще с 2021 года.

Дела против АО "Банк Альянс" и гарантия перед НЭК "Укрэнерго"

АО "Банк Альянс" фигурирует более чем в 10 тысячах судебных дел, в том числе и из-за отказа банка платить по собственным выданным банковским гарантиям. Так, одной из таких компаний является Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которой банк должен заплатить более 1,2 миллиарда гривен. В этом деле задействованы и структуры, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским, а именно фирма ООО “Юнайтед Энерджи”, заключившая с НЭК "Укрэнерго" договор на урегулирование небалансов электроэнергии. АО "Банк Альянс" гарантировало исполнение договора. Еще в декабре 2022 года Киевский хозяйственный суд принял решение по делу №910/3268/22 о взыскании с "Банка Альянс" этой суммы, но денег национальная энергетическая компания не получила. Однако ООО “Юнайтед Энерджи” с банком Альянс подали на такое решение апелляцию, где до сих пор, как говорят журналисты Апостроф ТВ, судьи откладывают слушания по формальным причинам.

Одновременно Укрэнерго ищет кредиты в 200 млн долларов для погашения своих долгов перед поставщиками возобновляемой энергетики.

Какая позиция НБУ и правоохранителей по отношению к банку Альянс

Обратить внимание на долги и деятельность финучреждения должны были бы в Нацбанке, поскольку именно он выступает регулятором банковского сектора. Однако в НБУ это дело не рассматривают, хотя и обещали его провести по результатам журналистских расследований. Вдобавок, год назад "Банку Альянс" предоставили рефинансирование почти на 2 миллиарда гривен.

В свою очередь правоохранительные органы, хотя и открыли целый ряд уголовных дел, однако активных действий в соответствии с УПК по установлению факта и субъектов преступлений не ведут. Такая пассивная позиция силовых структур может привести о мысли определенной заинтересованности в затягивании дел.

Для рядовых украинцев следствием такой ситуации является неизбежный рост тарифов на электроэнергию, потому что Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" помимо поиска кредитных средств извне воюет с должниками внутри страны.

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