Скандальний "Банк Альянс" уникає відповідальності

Журналісти телеканалу Апостроф TV у своєму розслідуванні повідомляють, що за даними співробітників “Альянсу” лише за червень і липень цього року, через афілійовані з Фірташем компанії, банк вивів 300 мільйонів доларів за кордон, в тому числі і в російську федерацію.

Існують дані, що у 2019-2020 роках “Банк Альянс”, начебто, брав участь в оборудках щодо виведення з нашої держави 6,5 млрд грн до росії через платіжну систему "Глобалмані". НАБУ підозрювало “Альянс” у відмиванні брудних грошей, зокрема, на окупованих рф територіях Донбасу та анексованого Криму. Цю справу Нацполіція розслідує ще з 2021 року.

Справи проти АТ “Банк Альянс” і гарантія перед НЕК “Укренерго”

АТ “Банк Альянс” фігурує більше, ніж у 10-ти тисячах судових справ, в тому числі і через відмову банку платити за власними виданими банківськими гарантіями. Так, однією з таких компаній є Національна енергетична компанія “Укренерго”, якій банк має сплатити більш як 1,2 мільярда гривень. У цій справі задіяні й структури, пов’язані із бізнесменом Ігорем Коломойським, а саме фірма ТОВ “Юнайтед Енерджі”, яка уклала з НЕК “Укренерго” договір на врегулювання небалансів електроенергії. АТ “Банк Альянс” гарантувало виконання договору. Ще в грудні 2022 рокує Київський господарський суд ухвалив рішення у справі №910/3268/22 про стягнення з Банку Альянс цієї суми, але грошей національна енергетична компанія не отримала. Проте, ТОВ “Юнайтед Енерджі” з банком Альянс подали на таке рішення апеляцію, де досі, як кажуть журналісти Апостроф ТВ, судді відкладають слухання через формальні причини.

Одночасно Укренерго шукає кредити на 200 млн доларів для погашення своїх боргів перед постачальниками відновлювальної енергетики.

Яка позиція НБУ та правоохоронців щодо банку Альянс

Звернути увагу на борги і загалом діяльність фінустанови мали б в Нацбанку, оскільки саме він виступає регулятором банківського сектору. Однак, в НБУ цю справу не розглядають, хоча і обіцяли її провести за результатами журналістських розслідувань. На додаток, рік тому “Банку Альянс” надали рефінансування майже на 2 мільярди гривень.

Своєю чергою, правоохоронні органи, хоча і відкрили цілу низку кримінальних справ, проте активних дій відповідно до КПК щодо встановлення факту та суб’єктів злочинів не ведуть. Така пасивна позиція силових структур може навести на думку про певну зацікавленість в затягування справ.

Для пересічних українців наслідком такої ситуації є неминуче зростання тарифів на електроенергію, бо Національна енергетична компанія “Укренерго”, крім пошуку кредитних коштів з-зовні, воює з боржниками всередині країни.