Скандальное назначение Магалецкой главой Госпродпотребслужбы без конкурса: новые детали

Информация из Министерства

"23.09.2020 Кабинет министров принял решение о необходимости назначения на вакантную должность Главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты прав потребителей путем заключения контракта о прохождении государственной службы и определил Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке...

При проведении собеседования Магалецкая В.В., среди других, желающих принять участие в отборе на назначение на вакантную должность Главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты прав потребителей дала наиболее развернутые и содержательные ответы на вопросы о дальнейшем развитии Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты прав потребителей.

13.10.2020 Кабинетом министров направлено письмо Минэкономики с информацией о проведении министром собеседования с кандидатами на должность Главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты прав потребителей, по результатам которого на указанную должность предложено назначить Магалецкую Владиславу Валерьевну", - сообщили в Министерстве в ответ на запрос УНН.

Альтернативное мнение участников собеседований

Однако УНН связался с одним из тех, кто участвовал тогда в собеседованиях с министром, но главой ГППС так и не стал. У них совсем другой взгляд на "прозрачность" этого отбора.

"Это была полная профанация. Сначала был объявлен конкурс, все ходили на собеседования, определили победителей и даже вынесли их на Кабмин, после чего без конкурса назначили Магалецкую. Я ничего против нее не имею, она хороший специалист, но конкурс - профанация и смысла их проводить вообще нет. Все равно назначат "кого-то", - сказал собеседник.

На уточняющий вопрос, будет ли он снова участвовать в уже полноценном конкурсе, который будет оглашен в течение ближайших шести месяцев, собеседник ответил, что пока не знает.

"Я о конкурсе знаю, но еще не решил. У меня уже есть опыт, не хочется снова тратить силы и нервы на очередную профанацию и авантюру. Еще есть время подумать", - подытожил он.

Контекст

В ближайшие шесть месяцев правительство проведет конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы, которую сегодня занимает Владислава Магалецкая. Она была назначена в октябре по рекомендации министра развития экономики Игоря Петрашко, без прохождения конкурса.