Скандальне призначення Магалецької главою Держпродспоживслужби без конкурсу: нові деталі

Інформація з Міністерства

"23.09.2020 Кабінет міністрів прийняв рішення про необхідність призначення на вакантну посаду Голови Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування та захисту прав споживачів шляхом укладення контракту про проходження державної служби та визначив Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку…

Під час проведення співбесіди Магалецька В.В., серед інших, які виявили бажання взяти участь у відборі на призначення на вакантну посаду Голови Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування та захисту прав споживачів дала найбільш розгорнуті та змістовні відповіді на питання про подальший розвиток Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування та захисту прав споживачів.

13.10.2020 Кабінетом міністрів направлено лист Мінекономіки з інформацією про проведення міністром співбесіди з кандидатами на посаду Голови Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування та захисту прав споживачів, за результатом якої на зазначену посаду запропоновано призначити Магалецьку Владиславу Валеріївну", - повідомили у Міністерстві у відповідь на запит УНН.

Альтернативна думка учасників співбесід

Однак УНН зв'язався з одним з тих, хто брав участь тоді в співбесідах з міністром, але главою ДПСС так і не став. У них зовсім інший погляд на "прозорість" цього відбору.

"Це була повна профанація. Спочатку було оголошено конкурс, всі ходили на співбесіди, визначили переможців і навіть винесли їх на Кабмін, після чого без конкурсу призначили Магалецьку. Я нічого проти неї не маю, вона хороший фахівець, але конкурс - профанація і сенсу їх проводити взагалі немає. Все одно призначать "когось", - сказав співрозмовник.

На уточнююче питання, чи буде він знову брати участь у вже повноцінному конкурсі, який буде оголошено протягом найближчих шести місяців, співрозмовник відповів, що поки не знає.

"Я про конкурс знаю, але ще не вирішив. У мене вже є досвід, не хочеться знову витрачати сили і нерви на чергову профанацію і авантюру. Ще є час подумати", - підсумував він.

Контекст

У найближчі шість місяців уряд проведе конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби, яку сьогодні займає Владислава Магалецька. Вона була призначена в жовтні за рекомендацією міністра розвитку економіки Ігоря Петрашко, без проходження конкурсу.