"Мала найбільший досвід керівної роботи": у Кабміні розповіли як Магалецька очолила Держпродспоживслужбу без конкурсу

Цитата:

"Пропозицію щодо призначення Магалецької В.В. Головою Держпродспоживслужби шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 внесено Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Петрашком І. Р.", - зазначили в Секретаріаті.

Деталі

Магалецька очолила Службу без конкурсу, за результатом співбесіди з міністром. Скасування конкурсу, кажуть, було необхідним для боротьби з Covid-19. У своєму листі міністр Петрашко обгрунтовував свій вибір досвідом керівної роботи Магалецької та змістовними відповідями на запитання.

"Магалецька В.В., з-поміж осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, має найбільший досвід керівної роботи. Під час проведення співбесіди надала найбільш розгорнуті та змістовні відповіді, висвітлила питання подальшого розвитку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", - зазначив тоді міністр Петрашко.

На даний час невідомо, хто окрім Магалецької претендував на посаду голови Держпродспоживслужби і проходив співбесіду з міністром - відповідну інформацію Кабмін доручив надати УНН міністру розвитку економіки Петрашко.

Доповнення

Магалецька у 2001 році закінчила факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2011 по 2014 роки проходила навчання в Единбурзькій бізнес-школі і закінчила зі ступенем магістра ділового адміністрування та магістра економіки управління. У 2013-2014 роках отримала освіту за програмою Агро МВА.

Однак експерти скептично ставляться до послужного списку Магалецької і сумніваються в її компетентності.

"Що можна сказати про керівника, якщо мало її (Владиславу Магалецьку - ред.) хто в очі бачив? Не знаю, що це за керівник, тому що вона взагалі не з цієї системи. Як вона може проблему вирішувати, якщо таблицю Менделєєва не знає. Призначить своїх, бардак потім нікому розгрібати, а вони постами в фейсбук відмахуються від проблеми", - зазначив в коментарі УНН директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

"Призначення на посади в таких відповідальних структурах, що стосуються навколишнього середовища, життя і здоров'я людей, відбувається хаотично і без урахування фахової підготовки або наявності досвіду в тій чи іншій сфері. Керівництво Держпродспоживслужби й інших її структурних підрозділів в основному некомпетентне. А призначення таких некомпетентних людей призводить до ухвалення неефективних або навіть злочинних рішень, які шкодять навколишньому середовищу", - додала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Сумніви експертів у непрофесіоналізмі голови Держпродспоживслужби посилилися, коли в Україні за три місяці загинуло близько двох тисяч рідкісних птахів у зоні херсонського заповідника "Асканія-Нова". Причиною трагедії, як повідомила Держпродспоживслужба, стало отруєне зерно, яким фермери труїли гризунів. Голова Держспоживслужби видавала рекомендації, збирала круглі столи і навіть повідомила про заборону отрути на три місяці, але птахи продовжили вмирати. За птахами можуть послідувати бджоли, не кажучи вже про онкозахворювання людей, кажуть експерти.

Впродовж шести місяців в Україні буде оголошено повноцінний конкурс на посаду голови Держпродспоживслужби.