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"Имела наибольший опыт руководящей работы": в Кабмине рассказали, как Магалецкая возглавила Госпродпотребслужбу без конкурса

Киев  •  УНН

 • 33611 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Назначить Владиславу Магалецкую руководителем Госпродпотребслужбы правительству рекомендовал министр развития экономики Игорь Петрашко. Об этом УНН сообщили в Кабмине.

Цитата:

"Предложение о назначении Магалецкой В.В. Главой Госпродпотребслужбы путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 внесено Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Петрашко И.Р.", - отметили в Секретариате.

Детали

Магалецкая возглавила службу без конкурса, по результатам собеседования с министром. Отмена конкурса, говорят, была необходима для борьбы с Covid-19. В своем письме министр Петрашко обосновывал свой выбор опытом руководящей работы Магалецкой и содержательными ответами на вопросы.

"Магалецкая В.В., среди лиц, изъявивших желание принять участие в отборе по назначению на вакантную должность Главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, имеет самый большой опыт руководящей работы. При проведении собеседования предоставила наиболее развернутые и содержательные ответы, осветила вопросы дальнейшего развития Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей", - отметил тогда министр Петрашко.

В настоящее время неизвестно, кто кроме Магалецкой претендовал на пост главы Госпродпотребслужбы и проходил собеседование с министром - соответствующую информацию Кабмин поручил предоставить УНН министру развития экономики Петрашко.

Дополнение

Магалецкая в 2001 году окончила факультет кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2011 по 2014 годы проходила обучение в Эдинбургской бизнес-школе и закончила со степенью магистра делового администрирования и магистра экономики управления. В 2013-2014 годах получила образование по программе Агро МВА.

Однако эксперты скептически относятся к послужному списку Магалецкой и сомневаются в ее компетентности.

"Что можно сказать о руководителе, если мало ее (Владиславу Магалецкую - ред.) кто в глаза видел? Не знаю, что это за руководитель, потому что она вообще не из этой системы. Как она может проблему решать, если таблицу Менделеева не знает. Назначит своих, бардак потом некому разгребать, а они постами в фейсбук отмахиваются от проблемы", - отметил в комментарии УНН директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"Назначение на должности в таких ответственных структурах, касающихся окружающей среды, жизни и здоровья людей, происходит хаотично и без учета профессиональной подготовки или наличия опыта в той или иной сфере. Руководство Госпродпотребслужбы и других ее структурных подразделений в основном некомпетентное. А назначение таких некомпетентных людей приводит к принятию неэффективных или даже преступных решений, которые вредят окружающей среде", - добавила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Сомнения экспертов в непрофессионализме главы Госпродпотребслужбы усилились, когда в Украине за три месяца погибло около двух тысяч редких птиц в зоне херсонского заповедника "Аскания-Нова". Причиной трагедии, как сообщила Госпродпотребслужба, стало отравленное зерно, которым фермеры травили грызунов. Глава Госпродпотребслужбы выдавала рекомендации, собирала круглые столы и даже сообщила о запрете яда на три месяца, но птицы продолжили умирать. За птицами могут последовать пчелы, не говоря уже об онкозаболеваниях людей, говорят эксперты.

В течение шести месяцев в Украине будет объявлен полноценный конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы.

Украинские Национальные Новости

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