Отрута за розкладом: за знищенням журавлів очікується масова загибель бджіл і зростання кількості онкохворих

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Україні немає рекомендованого переліку препаратів с/г культур, які фермери можуть відносно безпечно використовувати. Це одна з причин того, що масово гинуть в країні зараз “червонокнижні” птахи, а далі будуть бджоли і взагалі все живе. Про це в коментарі УНН розповіла Тетяна Сушко, представник Спілки пасічників України.

Цитата

“Ми з’ясували, що наші бджоли гинуть від отрутохімікатів. Ніхто не переймається їх безпекою, ніхто не читає інструкції, не слідкує за дозуванням. Фермери змішують декілька пестицидів заради економії витрат, велика кількість з них це контрабандні пестициди — ніхто в Україні не контролює їх обіг. До того ж, в агрономії мало компетентних людей. Але фермери також не винуваті, вони просто не знають як треба. Я спілкувалася з фермерами і питала, хіба важко використовувати правильно, а вони кажуть: не важко, ми просто не знаємо які є, дайте перелік”, — каже фахівець.

Деталі

Сушко зауважує, що ця отрута діє не лише на тварин — це глобальна проблема для людей, бо отрута провокує онкозахворювання.

“У нас, наприклад, у Чернівецькій області по 30 оброблень садів. Була інформація, що коли брали зразки води — отруєно все. Практично у кожній сім’ї є онкохвора людина. Це дуже глобальна проблема не тільки птахів, бджіл, а й всього нашого населення”, — наголосила вона.

Пасічники у розпачі і побоюються, що їхні бджоли можуть попадати, бо ще нічого не цвіте і вони будуть летіти на цей привабливий для них запах хімікатів.

“Зараз починається сезон і йде обробіток передпосівний, протруюють землю. Деякі бджоли після оброблення полів не повертаються до вуликів бо осипаються прямо на полі. Тому пасічникам і важко з цим боротися, бо не можуть зібрати доказову базу, щоб отримати матеріальне відшкодування за втрачені бджолосім’ї”, — резюмувала вона.

Контекст

З початку року на півдні України фіксуються випадки масової загибелі птиці. За цей час знищено близько двох тисяч птахів 19 видів, серед яких “червонокнижні” журавлі і огари. Держпродспоживслужба видавала рекомендації, збирала круглі столи, а 23 березня Держпродспоживслужба заявила, що вирішила питання використання препарату ( від гризунів), через який сталася масова загибель птахів шляхом заборони його використання на три місяці. Проте птахи продовжують гинути. Експерти на тлі інциденту підняли питання компетентності голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, яка отримала посаду без конкурсу

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