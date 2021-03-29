У Держпродспоживслужбі заперечують некомпетентність Магалецької: вона знає іноземні мови і закінчила "престижні" курси

Її заступник Андрій Лордкіпанідзе заявив, що Магалецька цілком відповідає займаній посаді, так як володіє іноземними мовами і отримала освіту у "престижних" навчальних закладах.

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"Заслуговує на увагу той факт, що Владислава Магалецька має відповідну освіту, в тому числі отриману в престижних міжнародних навчальних закладах, відмінний і відповідний професійний досвід (як на високих посадах в центральних органах влади, так і бізнесі), має науковий ступінь, вільно володіє кількома іноземними мовами. Твердження про її непрофесійність або некомпетентність - відкрито неправдиві, безпідставні, образливі і такі, що не ґрунтуються на обставинах об'єктивної дійсності або юридичних фактах", - повідомив Лордкіпанідзе.

Контекст

Владислава Магалецька отримала посаду глави Держпродспоживслужби без конкурсу в листопаді минулого року. За офіційною версією, скасування конкурсу пов'язане з тим, що в такий спосіб уряд боровся з COVID-19. За неофіційною - Магалецька отримала посаду за рекомендацією міністра економіки Ігоря Петрашка.

Магалецька в 2001 році закінчила факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2011 по 2014 роки проходила навчання в Единбурзькій бізнес-школі і закінчила зі ступенем магістра ділового адміністрування та магістра економіки управління. У 2013-2014 роках отримала освіту за програмою Агро МВА.

Однак експерти скептичні до послужного списку Магалецької і сумніваються в її компетентності.

"Що можна сказати про керівника, якщо мало її (Владиславу Магалецьку - ред.) хто в очі бачив? Не знаю, що це за керівник, тому що вона взагалі не з цієї системи. Як вона може проблему вирішувати, якщо таблицю Менделєєва не знає. Призначить своїх, бардак потім нікому розгрібати, а вони постами в фейсбук відмахуються від проблеми", - зазначив в коментарі УНН директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

"Призначення на посади в таких відповідальних структурах, що стосуються навколишнього середовища, життя і здоров'я людей, відбувається хаотично і без урахування фахової підготовки або наявності досвіду в тій чи іншій сфері. Керівництво Держпродспоживслужби та інших її структурних підрозділів в основному некомпетентне. А призначення таких некомпетентних людей призводить до прийняття неефективних або навіть злочинних рішень, які шкодять навколишньому середовищу", - додала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Сумніви експертів в професіоналізмі глави Держпродспоживслужби посилилися тоді, коли в Україні за три місяці загинуло більше п'яти сотень птахів в зоні херсонського заповідника "Асканія-Нова". Причиною трагедії, як повідомила Держпродспоживслужба, стало отруєне зерно, яким фермери труїли гризунів. Застосування отрути заборонили, але тільки на три місяці.