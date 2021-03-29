У Держпродспоживслужбі заперечують некомпетентність Магалецької: вона знає іноземні мови і закінчила "престижні" курси

ukru
21:00 • 14361 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 43262 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 42347 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 89660 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 56164 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 93259 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115568 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144402 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183997 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310707 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102116 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100073 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 102839 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 97397 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 89535 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 55126 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310706 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245120 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338818 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62756 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109738 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110566 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107547 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120950 перегляди
Актуальне
У Держпродспоживслужбі заперечують некомпетентність Магалецької: вона знає іноземні мови і закінчила "престижні" курси

У Держпродспоживслужбі заперечують некомпетентність Магалецької: вона знає іноземні мови і закінчила "престижні" курси

Київ • УНН

 • 26807 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. У Держпродспоживслужбі незадоволені поширенням інформації про некомпетентність їх керівника Владислави Магалецької, яка отримала посаду без конкурсу, повідомляє УНН.

Її заступник Андрій Лордкіпанідзе заявив, що Магалецька цілком відповідає займаній посаді, так як володіє іноземними мовами і отримала освіту у "престижних" навчальних закладах.

Цитата:

"Заслуговує на увагу той факт, що Владислава Магалецька має відповідну освіту, в тому числі отриману в престижних міжнародних навчальних закладах, відмінний і відповідний професійний досвід (як на високих посадах в центральних органах влади, так і бізнесі), має науковий ступінь, вільно володіє кількома іноземними мовами. Твердження про її непрофесійність або некомпетентність - відкрито неправдиві, безпідставні, образливі і такі, що не ґрунтуються на обставинах об'єктивної дійсності або юридичних фактах", - повідомив Лордкіпанідзе.

Контекст

Владислава Магалецька отримала посаду глави Держпродспоживслужби без конкурсу в листопаді минулого року. За офіційною версією, скасування конкурсу пов'язане з тим, що в такий спосіб уряд боровся з COVID-19.  За неофіційною - Магалецька отримала посаду за рекомендацією міністра економіки Ігоря Петрашка.

Магалецька в 2001 році закінчила факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2011 по 2014 роки проходила навчання в Единбурзькій бізнес-школі і закінчила зі ступенем магістра ділового адміністрування та магістра економіки управління. У 2013-2014 роках отримала освіту за програмою Агро МВА.

Однак експерти скептичні до послужного списку Магалецької і сумніваються в її компетентності.

"Що можна сказати про керівника, якщо мало її (Владиславу Магалецьку - ред.) хто в очі бачив? Не знаю, що це за керівник, тому що вона взагалі не з цієї системи. Як вона може проблему вирішувати, якщо таблицю Менделєєва не знає. Призначить своїх, бардак потім нікому розгрібати, а вони постами в фейсбук відмахуються від проблеми", - зазначив в коментарі УНН директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

"Призначення на посади в таких відповідальних структурах, що стосуються навколишнього середовища, життя і здоров'я людей, відбувається хаотично і без урахування фахової підготовки або наявності досвіду в тій чи іншій сфері. Керівництво Держпродспоживслужби та інших її структурних підрозділів в основному некомпетентне. А призначення таких некомпетентних людей призводить до прийняття неефективних або навіть злочинних рішень, які шкодять навколишньому середовищу", - додала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко

Сумніви експертів в професіоналізмі глави Держпродспоживслужби посилилися тоді, коли в Україні за три місяці загинуло більше п'яти сотень птахів в зоні херсонського заповідника "Асканія-Нова". Причиною трагедії, як повідомила Держпродспоживслужба, стало отруєне зерно, яким фермери труїли гризунів. Застосування отрути заборонили, але тільки на три місяці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79