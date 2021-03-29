У Держпродспоживслужбі заперечують некомпетентність Магалецької: вона знає іноземні мови і закінчила "престижні" курси
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Держпродспоживслужбі незадоволені поширенням інформації про некомпетентність їх керівника Владислави Магалецької, яка отримала посаду без конкурсу, повідомляє УНН.
Її заступник Андрій Лордкіпанідзе заявив, що Магалецька цілком відповідає займаній посаді, так як володіє іноземними мовами і отримала освіту у "престижних" навчальних закладах.
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"Заслуговує на увагу той факт, що Владислава Магалецька має відповідну освіту, в тому числі отриману в престижних міжнародних навчальних закладах, відмінний і відповідний професійний досвід (як на високих посадах в центральних органах влади, так і бізнесі), має науковий ступінь, вільно володіє кількома іноземними мовами. Твердження про її непрофесійність або некомпетентність - відкрито неправдиві, безпідставні, образливі і такі, що не ґрунтуються на обставинах об'єктивної дійсності або юридичних фактах", - повідомив Лордкіпанідзе.
Контекст
Владислава Магалецька отримала посаду глави Держпродспоживслужби без конкурсу в листопаді минулого року. За офіційною версією, скасування конкурсу пов'язане з тим, що в такий спосіб уряд боровся з COVID-19. За неофіційною - Магалецька отримала посаду за рекомендацією міністра економіки Ігоря Петрашка.
Магалецька в 2001 році закінчила факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2011 по 2014 роки проходила навчання в Единбурзькій бізнес-школі і закінчила зі ступенем магістра ділового адміністрування та магістра економіки управління. У 2013-2014 роках отримала освіту за програмою Агро МВА.
Однак експерти скептичні до послужного списку Магалецької і сумніваються в її компетентності.
"Що можна сказати про керівника, якщо мало її (Владиславу Магалецьку - ред.) хто в очі бачив? Не знаю, що це за керівник, тому що вона взагалі не з цієї системи. Як вона може проблему вирішувати, якщо таблицю Менделєєва не знає. Призначить своїх, бардак потім нікому розгрібати, а вони постами в фейсбук відмахуються від проблеми", - зазначив в коментарі УНН директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
"Призначення на посади в таких відповідальних структурах, що стосуються навколишнього середовища, життя і здоров'я людей, відбувається хаотично і без урахування фахової підготовки або наявності досвіду в тій чи іншій сфері. Керівництво Держпродспоживслужби та інших її структурних підрозділів в основному некомпетентне. А призначення таких некомпетентних людей призводить до прийняття неефективних або навіть злочинних рішень, які шкодять навколишньому середовищу", - додала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Сумніви експертів в професіоналізмі глави Держпродспоживслужби посилилися тоді, коли в Україні за три місяці загинуло більше п'яти сотень птахів в зоні херсонського заповідника "Асканія-Нова". Причиною трагедії, як повідомила Держпродспоживслужба, стало отруєне зерно, яким фермери труїли гризунів. Застосування отрути заборонили, але тільки на три місяці.