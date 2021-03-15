Массовая гибель птиц: экологи обвиняют бездействие главы Госпродпотребслужбы

Смерть птиц - чья ответственность?

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко объясняет, что птиц умышленно никто не травил - трагедия произошла в результате бездействия руководства Госпродпотребслужбы.

"Отравленное зерно ведь не специально разбрасывали, чтобы отравить птиц. Это химические вещества защиты посевов. Но они используются бесконтрольно, не дозировано. И главное - эти химические вещества, которые направлены против вредителей, вносятся без предупреждения заповедника, селян, проживающих поблизости. И это страшная беда для всей Украины. Так же погибают пчелы, которые садятся на деревья которые фермеры опрыскивают химическими веществами. Структура, которая должна отвечать за эту трагедию - Госпродпотребслужба - проявляет полное преступное бездействие. Как и другие ее структурные подразделения в различных регионах Украины, в частности - в Херсонской области", - считает эколог.

Тимочко отметила, что для того, чтобы провести необходимые анализы и выяснить причину проблемы было достаточно времени, однако причина бездействия, по ее мнению, кроется в профнепригодности главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, назначенной на должность еще в ноябре.

"Назначение на должности в таких ответственных структурах, касающихся окружающей среды, жизни и здоровья людей происходит хаотично и без учета профессиональной подготовки или наличия опыта в той или иной сфере. Руководство Госпродпотребслужбы и других ее структурных подразделений в основном некомпетентно. А назначение таких некомпетентных людей приводит к принятию неэффективных или даже преступных решений, которые вредят окружающей среде", - подытожила експерт.

Бездействие главы Госпродпотребслужбы

Со своей стороны эколог Татьяна Лампик считает, что бездействие Владиславы Магалецкой в области экологии и в ситуации с гибелью птиц объясняется тем, что эта сфера финансово не выгодна для главы Госпродпотребслужбы.

"Если честно, я даже в глаза не видела руководительницу Госпродпотребслужбы. Но если оценить ситуацию в целом, то я бы сказала так: тишина, тишина и еще раз тишина. (...) Новые кадры службы больше сейчас работают с товаром, который продается на рынках - это им интересно, это для них прибыль, а то, что связано с экологическими вопросами - она даже не смотрит в эту сторону. Может, потому что для нее это финансово не выгодно, потому что взяток никто не отменял. А судебная практика показывает, что все дела, которые ведут сейчас в Госпродпотребслужбы - разваливаются", - отметила эколог.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко вообще возмущен неэффективностью руководительницы ГППС Магалецкой в должности за все время ее пребывания.

"Что можно сказать о руководителе, если мало ее кто в глаза видел? Не знаю, что это за руководитель, потому что она вообще не из этой системы. Как она может проблему решать, если таблицу Менделеева не знает. Назначит своих, бардак потом некому разгребать, а они постами в фейсбук отмахиваются от проблемы", - заявил он.

Назначение на должность

Владислава Магалецкая стала главой Госпродпотребслужбы с должности топменеджера аграрного бизнеса без конкурса - лишь по рекомендации министра экономики Игоря Петрашко. Последствия этого кадрового назначения отдельные эксперты называют катастрофическим из-за полного непонимания новыми кадрами профильных вопросов Госпродпотребслужбы, а также формирование новых коррупционных схем внутри органа.

Дополнение

Напомним, что перед вступлением в должность Магалецкая задекларировала соболью шубу Ciolini за 450 тыс, 4 квартиры, дом и семейный автопарк из роскошных иномарок.

Ранее в СМИ чиновницу регулярно упоминали в связи с ее скандальными кадровыми назначениями на руководящие региональные должности в Госпродпотребслужбе.