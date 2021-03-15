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Масова загибель птахів: екологи звинувачують бездіяльність голови Держпродспоживслужби

Масова загибель птахів: екологи звинувачують бездіяльність голови Держпродспоживслужби

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Справа масової загибелі червонокнижних птахів у заповіднику Асканія Нова на Херсонщині шокувала всю Україну. А на початку березня журналісти Херсонщини звинуватили керівництво Держпродспоживслужби та регіонального відділення у приховуванні правди про загибель диких птахів у регіоні. Як повідомляють екологи, такі випадки не поодинокі. Розслідуванням цієї справи зараз займаються правоохоронні органи, але УНН розпитав експертів про масову загибель птахів і причини замовчування цієї ситуації Держпродспоживслужбою.

Смерть птахів — чия відповідальність?

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко пояснює, що птахів умисно ніхто не труїв – трагедія сталася в наслідок бездіяльності керівництва Держпродспоживслужби.

"Отруєне зерно ж не спеціально розкидали, щоб отруїти птахів. Це хімічні речовини захисту посівів. Але вони використовуються безконтрольно, не дозовано. І головне – ці хімічні речовини, які спрямовані проти шкідників, вносяться без попередження заповідника, селян, які проживають поблизу. І це страшна біда для всієї України. Так само гинуть бджоли, які сідають на дерева які фермери обприскують хімічними речовинами. Структура, яка має відповідати за цю трагедію – Держпродспоживслужба – проявляє повну злочинну бездіяльність. Як і інші її структурні підрозділи в різних регіонах України, зокрема – в Херсонській області", - вважає еколог.

Тимочко зазначила, що для того, щоб провести необхідні аналізи та з’ясувати причину проблеми було вдосталь часу, однак причина бездіяльності, на її думку, криється у профнепридатності голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, призначеної на посаду ще в листопаді.

"Призначення на посади у таких відповідальних структурах, які стосуються довкілля, життя та здоров’я людей відбувається хаотично та без врахування фахової підготовки або наявності досвіду в тій чи іншій сфері. Керівництво Держпродспоживслужби та інших її структурних підрозділів здебільшого некомпетентні. А призначення таких некомпетентних людей призводить до прийняття неефективних або навіть злочинних рішень, які шкодять довкіллю", - підсумувала експертка.

Бездіяльність голови Держпродспоживслужби

Зі свого боку еколог Тетяна Лампіка вважає, що бездіяльність Владислави Магалецької в галузі екології та в ситуації з загибеллю птахів пояснюються тим, що ця сфера фінансово не вигідна для голови Держпродспоживслужби.

"Якщо чесно, я навіть в очі не бачила керівницю Держпродспоживслужби. Але якщо оцінити ситуацію в цілому, то я б сказала так: тиша, тиша і ще раз тиша. (…) Нові кадри служби більше зараз працюють з товаром, який продається на ринках, – це їм цікаво, це для них прибуток, а те, що пов’язано з екологічними питаннями – вона навіть не дивиться в цю сторону. Може, тому що для неї це фінансово не вигідно, бо хабарів ніхто не скасовував. А судова практика показує, що усі справи, які ведуть зараз у Держпродспоживслужби – розвалюються", - зауважила еколог.

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко взагалі обурений неефективністю очільниці ДПСС Магалецької на посаді за весь час її перебування.

"Що можна сказати про керівника, якщо мало її хто в очі бачив? Не знаю, що це за керівник, бо вона взагалі не з цієї системи. Як вона може проблему вирішувати, якщо таблицю Менделєєва не знає. Попризначають своїх, бардак потім нікому розгрібати, а вони постами у фейсбук відмахуються від проблеми", - заявив він.

Призначення на посаду

Владислава Магалецька стала головою Держпродспоживслужби з посади топменеджерки аграрного бізнесу без конкурсу — лише за рекомендацією міністра економіки Ігоря Петрашка. Наслідки цього кадрового призначення окремі експерти називають катастрофічним через повне нерозуміння новими кадрами профільних питань Держпродспоживслужби, а також формування нових корупційних схем усередині органу. 

Доповнення

Нагадаємо, що перед вступом на посаду Магалецька задекларувала соболину шубу Ciolini за 450 тис.грн, 4 квартири, будинок та сімейний автопарк з розкішних іномарок. 

Раніше у ЗМІ чиновницю регулярно згадували у зв'язку з її скандальними кадровими призначеннями на керівні регіональні посади в Держпродспоживслужбі. 

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