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Наслідки кадрових призначень міністра Петрашка катастрофічні: експерт про главу Держпродспоживслужби

Наслідки кадрових призначень міністра Петрашка катастрофічні: експерт про главу Держпродспоживслужби

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Попри критику міністра економіки Ігоря Петрашка за його діяльність ось уже рік на посаді, в експертних колах викликає все більше питань його кадрова політика. Серед найрезонансніших кадрових рішень — призначення на важливу посаду з великими корупційними ризиками голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів “своєї” людини Владислави Магалецької поза конкурсом. Зараз, майже п’ять місяців потому, це кадрове призначення викликає все більше сумнівів у відсутності прихованих мотивів міністра, враховуючи провали в роботі Держпродспоживслужби під новим керівництвом. Таку думку в коментарі УНН висловила голова правління громадської асоціації “ФармРада” Олена Пруднікова.

За її словами, керівництво Держпродспоживслужби зараз нівелює функції ключового для держави відомства своєю непрофесійною діяльністю.

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Цитата

“Держпродспоживслужбі держава надала функції, які її керівництво не може виконати. Вони перевіряють все — і одночасно нічого. Люди, які нещодавно почали працювати у Держпродспоживслужбі, часто не розуміються в профільних питаннях. Складається враження, що нове керівництво там виключно для залякування суб’єктів господарювання і своїх корупційних заробітків. Ключовий орган контролю використовують максимально не ефективно”, — вважає Пруднікова.

Деталі

Експертка наголосила, що відповідальність за призначення некомпетентної людини керувати Держпродспоживслужбою знаходиться на міністрі економіки Ігореві Петрашко, який заради Владислави Магалецької навіть скасував конкурс на цю посаду.

“Це зайве підтвердження того, що вони займаються корупцією і хочуть без конкурсів призначати своїх людей, які будуть слухняні, здиратимуть кошти з підприємців і передавати нагору. Ми спостерігаємо, як зараз у Держпродспоживслужбі вибудовуються нові корупційні схеми поборів і вирішення кадрових питань. Якби керівниця з цим боролася, то пропонувала б зміни, як будь-який керівник, коли бачить, що довів орган до неефективної роботи. Тому одразу видно, що призначили без конкурсу свою людину”, — зазначила Пруднікова.

Пошуки своєї людини для ключового відомства

Конкурс на посаду голови Держпродспоживслужби затягнувся майже на рік і розпочався з 24 жовтня 2019 року. А вже після того, як Ігор Петрашко 17 березня 2020 року зайняв посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Кабінет міністрів України видав розпорядження № 825-р від 8 липня 2020 року. У ньому прем’єр-міністр Денис Шмигаль зробив Ігоря Петрашка уповноваженою особою для проведення співбесіди на вакантну посаду голови Держпродспоживслужби. Таким чином Кабмін зміг призначити віцепрезидентку AgroGeneration Владиславу Магалецьку на посаду без конкурсу — виключно за рекомендацією міністра Петрашка, який, за інформацією ЗМІ, лобіював її призначення “на прохання американських друзів”. Щобільше, за самою фігурою неефективного міністра економіки стоїть прем’єр Денис Шмигаль, яких пов’язують близькі особисті стосунки. До речі, саме Денис Шмигаль нещодавно вирішив залишити “хлібну” Держпродспоживслужбу в структурі Мінекономіки, попри протести аграрних асоціацій, вимоги парламентського профільного комітету та те, що переважна більшість функцій служби належить до сфери діяльності нещодавно відновленого Міністерства аграрної політики.

Мільйонерка та чиновниця Владислава Магалецька

Глава Держпродспоживслужби Владислава Магалецька 2014-2016 році була заступницею Міністра аграрної політики та продовольства України. З 2016 року перебувала на посаді віцепрезидентки інвестиційного фонду SigmaBleyzer Investment Group та віцепрезидентки аграрної компанії AgroGeneration, пов’язаних із відомим американським бізнесменом українського походження Майклом Блейзером.

Перед призначенням на посаду глави Держпродспоживслужби Владислава Магалецька у декларації вказала статки своєї родини, серед яких 4 квартири в Києві: на 169 кв.м. за 4,09 млн грн, на 70 кв.м. за номінальною ціною в 50 тис. грн і дві в користуванні на 91,3 кв.м. та на 102 кв.м., а також житловий будинок на 237 кв.м. з земельною ділянкою 1003 кв.м.

Також Магалецька задекларувала соболину шубу Ciolini за 450 тис.грн і сімейний автопарк з розкішних іномарок: Infiniti QX60 2017 року випуску за номінальною ціною 228,4 тис. грн, Porsche Cayman 2016 р.в. за 556,5 тис. грн, Toyota Camry 2017 р.в. за 450,9 тис. грн, Volvo S40 2012 р.в., без вказання ціни. Ціни на автомобілі у декларації значно занижено. Наприклад, Porsche коштує щонайменше 1,7 мільйона проти 556 484 грн, зазначених у декларації. А ціни на Infiniti стартують від 700 тисяч гривень, хоча у декларації авто “коштує” 228 443 грн.

Серед готівкових фінансових накопичень родини — 400 тисяч доларів, 5 тисяч швейцарських франків, 300 тис. грн, а також 2 млн гривень в різних валютах на банківських рахунках. Лише одна зарплата Владислави Магалецької за 2019 рік в компанії AgroGeneration склала 3,9 млн грн.

Доповнення

Раніше нардеп від партії “Слуга народу” Людмила Буймістер розповіла, що парламентарі незадоволені роботою Мінекономіки та Ігора Петрашка. Експерти та політологи неодноразово називали його кандидатуру серед міністрів, яких планують звільнити найближчим часом. Своєю чергою, голова Антирейдерського союзу звинуватив міністра Петрашка у створенні “корупційного монстра” під виглядом комісії з оцінки іноземних інвестицій.

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