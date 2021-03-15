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Последствия кадровых назначений министра Петрашко катастрофические: эксперт о главе Госпродпотребслужбы

Последствия кадровых назначений министра Петрашко катастрофические: эксперт о главе Госпродпотребслужбы

Киев  •  УНН

 • 23695 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Несмотря на критику министра экономики Игоря Петрашко за его деятельность вот уже год в должности, в экспертных кругах вызывает все больше вопросов его кадровая политика. Среди резонансных кадровых решений — назначение на важный пост с большими коррупционными рисками председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей “своего” человека Владиславы Магалецкой вне конкурса. Сейчас, почти пять месяцев спустя, это кадровое назначение вызывает все больше сомнений в отсутствии скрытых мотивов министра, учитывая провалы в работе Госпродпотребслужбы под новым руководством. Такое мнение в комментарии УНН высказала председатель правления общественной ассоциации “ФармРада” Елена Прудникова.

По ее словам, руководство Держпродспоживслужбы сейчас нивелирует функции ключевого для государства ведомства своей непрофессиональной деятельностью.

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Цитата

“Госпродпотребслужбе государство предоставило функции, которые ее руководство не может выполнить. Они проверяют все — и одновременно ничего. Люди, которые недавно начали работать в Госпродпотребслужбе, часто не понимают в профильных вопросах. Складывается впечатление, что новое руководство там исключительно для запугивания субъектов хозяйствования и своих коррупционных заработков. Ключевой орган контроля используют максимально неэффективно”, — считает Прудникова.

Детали

Эксперт подчеркнула, что ответственность за назначение некомпетентного человека управлять Госпродпотребслужбой находится на министре экономики Игоре Петрашко, который ради Владиславы Магалецкой даже отменил конкурс на эту должность.

“Это лишнее подтверждение того, что они занимаются коррупцией и хотят без конкурсов назначать своих людей, которые будут послушны, сдирать средства с предпринимателей и передавать наверх. Мы наблюдаем, как сейчас в Госпродпотребслужбе выстраиваются новые коррупционные схемы поборов и решения кадровых вопросов. Если бы руководитель с этим боролась, то предлагала бы изменения, как любой руководитель, когда видит, что довел орган к неэффективной работе. Поэтому сразу видно, что назначили без конкурса своего человека”, — отметила Прудникова.

Поиски своего человека для ключевого ведомства

Конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы затянулся почти на год и начался с 24 октября 2019 года. А уже после того, как Игорь Петрашко 17 марта 2020 года занял должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Кабинет министров Украины издал распоряжение № 825-р от 8 июля 2020 года. В нем премьер-министр Денис Шмыгаль сделал Игоря Петрашко уполномоченным лицом для проведения собеседования на вакантную должность председателя Госпродпотребслужбы. Таким образом Кабмин смог назначить вице-президента AgroGeneration Владиславу Магалецкую на должность без конкурса — исключительно по рекомендации министра Петрашко, который, по информации СМИ, лоббировал ее назначения “по просьбе американских друзей”. Более того, за самой фигурой неэффективного министра экономики стоит премьер Денис Шмыгаль, которых связывают близкие личные отношения. Кстати, именно Денис Шмыгаль недавно решил оставить “хлебную” Госпродпотребслужбу в структуре Минэкономики, несмотря на протесты аграрных ассоциаций, требования парламентского профильного комитета и то, что подавляющее большинство функций службы относится к сфере деятельности недавно восстановленного Министерства аграрной политики.

Миллионерша и чиновница Владислава Магалецкая

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в 2014-2016 году была заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины. В 2016 г. находилась на должности вице-президента инвестиционного фонда SigmaBleyzer Investment Group и вице-президента аграрной компании AgroGeneration, связанных с известным американским бизнесменом украинского происхождения Майклом Блейзером.

Перед назначением на должность главы Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в декларации указала состояние своей семьи, среди которых 4 квартиры в Киеве: на 169 кв.м. за 4,09 млн, на 70 кв.м. по номинальной цене в 50 тыс. грн и две в пользовании на 91,3 кв.м. и на 102 кв.м., а также жилой дом на 237 кв.м. с земельным участком 1003 кв.м.

Также Магалецкая задекларировала соболью шубу Ciolini за 450 тыс. и семейный автопарк из роскошных иномарок: Infiniti QX60 2017 выпуска по номинальной цене 228,4 тыс. грн, Porsche Cayman 2016 г.в. за 556,5 тыс. грн, Toyota Camry 2017 г.в. за 450,9 тыс. грн, Volvo S40 2012 г.в., без указания цены. Цены на автомобили в декларации значительно занижены. Например, Porsche стоит минимум 1,7 миллиона против 556 484 грн, указанных в декларации. А цены на Infiniti стартуют от 700 тысяч гривен, хотя в декларации авто “стоит” 228 443 грн.

Среди наличных финансовых накоплений семьи — 400 тысяч долларов, 5 тысяч швейцарских франков, 300 тыс. грн, а также 2 млн гривен в разных валютах на банковских счетах. Лишь одна зарплата Владиславы Магалецкой за 2019 год в компании AgroGeneration составила 3,9 млн грн.

Дополнение

Ранее нардеп от партии “Слуга народа” Людмила Буймистер рассказала, что парламентарии недовольны работой Минэкономики и Игоря Петрашко. Эксперты и политологи неоднократно называли его кандидатуру среди министров, которых планируют уволить в ближайшее время. В свою очередь, председатель Антирейдерского союза обвинил министра Петрашко в создании “коррупционного монстра” под видом комиссии по оценке иностранных инвестиций.

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