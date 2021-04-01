Яд по расписанию: за уничтожением журавлей ожидается массовая гибель пчел и рост количества онкобольных

Цитата

"Мы выяснили, что наши пчелы погибают от ядохимикатов. Никто не занимается их безопасностью, никто не читает инструкции, не следит за дозировкой. Фермеры смешивают несколько пестицидов ради экономии затрат, большая часть это контрабандные пестициды - никто в Украине не контролирует их оборот. К тому же, в агрономии мало компетентных людей. Но фермеры также не виноваты, они просто не знают как надо. Я общалась с фермерами и спрашивала, разве трудно использовать правильно, а они говорят: не трудно, мы просто не знаем какие есть, дайте перечень", - говорит специалист.

Детали

Сушко отмечает, что этот яд действует не только на животных - это глобальная проблема для людей, потому яд провоцирует онкозаболевания.

"У нас, например, в Черновицкой области по 30 обработок садов. Была информация, что когда брали образцы воды - отравлено все. Практически в каждой семье есть онкобольной человек. Это очень глобальная проблема не только птиц, пчел, но и всего нашего населения", - подчеркнула она.

Пасечники в отчаянии и опасаются, что их пчелы могут попадать, потому что еще ничего не цветет и они будут лететь на этот привлекательный для них запах химикатов.

"Сейчас начинается сезон и идет обработка предпосевной, протравливают землю. Некоторые пчелы после обработки полей не возвращаются в ульи - осыпаются прямо на поле. Поэтому пчеловодам и трудно с этим бороться, потому что не могут собрать доказательную базу, чтобы получить материальное возмещение за утраченные пчелосемьи", - резюмировала она.

Контекст

С начала года на юге Украины фиксируются случаи массовой гибели птицы. За это время уничтожено около двух тысяч птиц 19 видов, среди которых "краснокнижные" журавли и огари. Госпродпотребслужба выдавала рекомендации, собирала круглые столы, а 23 марта Госпродпотребслужба заявила, что решила вопрос использования препарата (от грызунов), через который произошла массовая гибель птиц путем запрета его использования на три месяца. Однако птицы продолжают гибнуть. Эксперты на фоне инцидента подняли вопрос компетентности председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, которая получила должность без конкурса.