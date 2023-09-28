Скандал со Спартаком Субботой: правоохранители открыли уголовное дело
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Киеве правоохранители проводят досудебное расследование относительно возможных противоправных действий Спартака Субботы по подделке документов об образовании на собственное имя. О подозрении ему не сообщалось. Об этом журналисту УНН рассказали источники в правоохранительных органах.
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«20 апреля 2023 года на основании рапорта внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 358 УК Украины относительно возможных противоправных действий Спартака Субботы по подделке документов об образовании на собственное имя», - сообщили источники.
Собеседник отметил, что сведения внесены Шевченковским райуправлением полиции ГУ НП в Киеве.
«О подозрении не сообщалось ему», - добавил собеседник.
Дополнение
В апреле 2023 года актёр Евгений Янович сообщил, что "Подкаст Терапия” - один из самых популярных украинских подкастов - закрывается. Причина - скандальное расследование о соведущем подкаста Спартаке Субботе.
Психолог Илья Полуденный обнародовал расследование, в котором говорится о том, что Суббота не имеет научных степеней и достижений.