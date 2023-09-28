Скандал зі Спартаком Субботою: правоохоронці відкрили кримінальну справу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Києві правоохоронці проводять досудове розслідування щодо можливих протиправних дій Спартака Субботи з підроблення документів про освіту на власне імʼя. Про підозру йому не повідомлялося. Про це журналісту УНН розповіли джерела в правоохоронних органах.

Цитата

«20 квітня 2023 року на підставі рапорту внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 КК України щодо можливих протиправних дій Спартака Субботи з підроблення документів про освіту на власне імʼя», - повідомили джерела.

Співрозмовник зазначив, що відомості внесено Шевченківським райуправління поліції ГУ НП в Києві.

«Про підозру не повідомлялося йому», - додав співрозмовник.

Доповнення

У квітні 2023 року актор Євген Янович повідомив, що "Подкаст Терапія” - один із найпопулярніших українських подкастів - закривається. Причина - скандальне розслідування про співведучого подкасту Спартака Субботу.

Психолог Ілля Полуденний оприлюднив розслідування, в якому йдеться про те, що Субота не має наукових ступенів і досягнень.

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