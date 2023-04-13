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Скандал зі Спартаком Субботою: “Подкаст Терапія” закривається, а видавництво припиняє співпрацю

Скандал зі Спартаком Субботою: “Подкаст Терапія” закривається, а видавництво припиняє співпрацю

Київ • УНН

 • 846454 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. “Подкаст Терапія” - один із найпопулярніших українських подкастів - закривається. Про це повідомив актор Євген Янович. Причина - скандальне розслідування про співведучого подкасту Спартака Субботу, передає УНН.

Днями психолог Ілля Полуденний оприлюднив розслідування, в якому йдеться про те, що Субота не має наукових ступенів і досягнень.

Сам Суббота інформації щодо своїх досягнень не коментує, лише зауважує - "хейтери завжди будуть".

У той же час уже відомо, що через скандал “Подкаст Терапія” закривається, а видавництво "Віхола", де вийшла книга Субботи, припиняє співпрацю з психотерапевтом.

"Подкаст Терапія"

Про закриття одного із найпопулярніших українських подкастів заявив Євген Янович. Крім того, скасують і запланований Україною тур, а гроші за квитки - повернуть.

"Я прочитав всю текстову версію розслідування. Із наведених там фактів я знав про ГО "Українська академія наук" і роботу в "Інституті когнітивного моделювання". Все інше, як і для вас, це нова інформація.

Мені складно зробити висновки про все розслідування в дану секунду. Але є рішення, які я прийняв наразі і вони остаточні.

1. Завтра (13 квітня) о 9:00 не вийде новий випуск «Подкаст терапії».
2. В понеділок (17 квітня) ніхто не поїде в тур. Наразі Коля займається цим питанням. Всі кошти будуть повернені.
3. А чи вийде взагалі колись «Подкаст терапія»? Ні.
4. Важливо розуміти. Я щиро переконаний, що 86 випусків подкасту були корисними і я реально не отримував жодного повідомлення, де мені б написали: «Через ваш подкаст моє життя стало гірше». Натомість, протилежних повідомлень були тисячі. Я б дуже хотів, аби люди приділяли увагу собі і розвивались далі. Мені подобалось відчуття, що я робив щось корисне. Принаймні, мені так здавалось.

Чи маю я якісь відповіді? Я знаю, що буде суд. І він має розставити все на свої місця. Ось і все", - написав Янович.

Він додав, що хотів би попросити вибачення.

"За що конкретно? Я не розумію. Бо я досі не можу це все скласти у голові. Але я просто відчуваю, що винен. Та й усе", - резюмував Янович.

Нових тиражів книги "Припини це" - не буде

Наразі також з'явилась заява видавництва "Віхола", де зазначено, що не буде продовжувати співпрацю із Субботою. Не будуть видавати не лише його нову книгу, а й не планують друкувати нові тиражі "Припини це".

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