Скандал со Спартаком Субботой: "Подкаст Терапия" закрывается, а издательство прекращает сотрудничество

На днях психолог Илья Полуденный обнародовал расследование, в котором говорится о том, что Суббота не имеет научных степеней и достижений.

Сам Суббота информацию о своих достижениях не комментирует, лишь отмечает - "хейтеры всегда будут".

В то же время уже известно, что из-за скандала “Подкаст Терапия” закрывается, а издательство "Вихола", где вышла книга Субботы, прекращает сотрудничество с психотерапевтом.

"Подкаст Терапия"

О закрытии одного из самых популярных украинских подкастов заявил Евгений Янович. Кроме того, отменят и запланированный по Украине тур, а деньги за билеты - вернут.

"Я прочитал всю текстовую версию расследования. Из приведенных там фактов я знал об ОО "Украинская академия наук" и работе в "Институте когнитивного моделирования". Все остальное, как и для вас, это новая информация.

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Мне сложно сделать выводы обо всем расследовании в данную секунду. Но есть решения, которые я принял сейчас и они окончательные.

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1. Завтра (13 апреля) в 9:00 не выйдет новый выпуск «Подкаст терапии».

2. В понедельник (17 апреля) никто не поедет в тур. Сейчас Коля занимается этим вопросом. Все средства будут возвращены.

3. А выйдет ли вообще когда-нибудь «Подкаст терапия»? Нет.

4. Важно понимать. Я искренне убежден, что 86 выпусков подкаста были полезными, и я действительно не получил ни одного сообщения, где мне бы написали: «Из-за вашего подкаста моя жизнь стала хуже». Вместо этого, противоположных сообщений были тысячи. Я бы очень хотел, чтобы люди уделяли внимание себе и развивались дальше. Мне нравилось ощущение, что я делал что-то полезное. По крайней мере, мне так казалось.

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Есть ли у меня какие-то ответы? Я знаю, что будет суд. И он должен расставить все на свои места. Вот и все", - написал Янович.

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Он добавил, что хотел бы попросить прощения.

"За что конкретно? Я не понимаю. Потому что я до сих пор не могу это все сложить в голове. Но я просто чувствую, что виноват. Да и все", - резюмировал Янович.

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Новых тиражей книги "Прекрати это" - не будет

Сейчас также появилось заявление издательства "Вихола", где указано, что не будет продолжать сотрудничество с Субботой. Не будут издавать не только его новую книгу, но и не планируют печатать новые тиражи "Прекрати это".