Скандал с Госгеокадастром на Закарпатье: в ГПУ рассказали подробности коррупционной схемы

"... Досудебным расследованием установлено, что в середине февраля 2018 года к работнику Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области обратился частный предприниматель по поводу приобретения или выделения земельных участков бесплатно в собственность для строительства горнолыжного спуска и гостиницы на территории Воловецкого района Закарпатской области", - написал А.Лысенко.

Так как возможности получить указанный земельный участок не было, служащий ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области предложил предпринимателю способ получения в собственность земель.

"В частности, предприниматель должен подыскать четырех человек - участников АТО, от которых получить доверенность на представительство их интересов, с целью дальнейшего бесплатного выделения в собственность указанным физическим лицам земельных участков сельскохозяйственного назначения за пределами населенного пункта, по 2 га каждый. После того, как будут выделены указанные земельные участки, возможно будет изменить их целевое назначение, а в дальнейшем, после регистрации юридического лица, возможно выкупить указанные земельные участки и использовать их по собственной потребности", - сообщил представитель ГПУ.

Свои услуги по содействию в получении земельных участков сотрудники ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области оценили в 270 тыс. долларов.

"2 мая 2018 года после получения второй части неправомерной выгоды в размере 117 500 долларов США двое сообщников были задержаны правоохранителями. Указанным лицам подготовленны сообщения о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей", - отмечает Лысенко.

В то же время, как удалось выяснить УНН из собственных источников, по факту был задержан один из чиновников отдела Управления Госгеокадастра в Воловецком районе. Руководство областного управления до сих пор выполняет свои служебные обязанности. Земельный участок, о котором идет речь в коррупционном скандале, находится недалеко от трассы международного значения "Киев-Чоп".

Предварительно известно, что на указанной территории пока отсутствуют какие-либо инфраструктурные объекты.

Напомним, в управлении Госгеокадастра в Закарпатской области опровергли информацию о задержании руководства управления на взятке в 200 тыс. долларов.