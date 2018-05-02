Скандал з Держгеокадастром на Закарпатті: у ГПУ розповіли подробиці корупційної схеми

УЖГОРОД-КИЇВ. 2 травня. УНН. Посадовці ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області запропонували приватному підприємцю залучити до корупційної схеми бійців АТО, які б отримали земельні ділянки у Воловецькому районі Закарпаття для подальшого продажу даному підприємцю. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.