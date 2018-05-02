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Скандал з Держгеокадастром на Закарпатті: у ГПУ розповіли подробиці корупційної схеми

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 2 травня. УНН. Посадовці ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області запропонували приватному підприємцю залучити до корупційної схеми бійців АТО, які б отримали земельні ділянки у Воловецькому районі Закарпаття для подальшого продажу даному підприємцю. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН

Скандал з Держгеокадастром на Закарпатті: у ГПУ розповіли подробиці корупційної схеми

"…Досудовим розслідуванням установлено, що всередині лютого 2018 року до працівника Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області звернувся приватний підприємець з приводу придбання або виділення земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва гірськолижного спуску та готелю на території Воловецького району Закарпатської області", - написав А.Лисенко.

Позаяк можливості отримати зазначену земельну ділянку не було, то службовець ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області запропонував підприємцю спосіб отримання у власність земель.

"Зокрема, підприємець повинен підшукати чотирьох осіб – учасників АТО, від яких отримати довіреність на представництво їх інтересів, з метою подальшого безоплатного виділення у власність вказаним фізичним особам земельних ділянок сільськогосподарського призначення поза межами населеного пункту, по 2 га кожна. Після того, як будуть виділені зазначені земельні ділянки, можливо буде змінити їх цільове призначення, а надалі, після реєстрації юридичної особи, можливо викупити зазначені земельні ділянки та використати їх за власною потребою", - повідомив речник ГПУ.

Свої послуги стосовно сприяння в отриманні земельних ділянок співробітники ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області оцінили в 270 тис. доларів.

"2 травня 2018 року після отримання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 117 500 доларів США двоє спільників були затримані правоохоронцями. Вказаним особам підготовлені повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України – одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посад", - зазначає Лисенко.

Водночас, як вдалося з’ясувати УНН із власних джерел, по факту було затримано одного з посадовців відділу Управління Держгеокадастру у Воловецькому районі. Керівництво обласного управління й досі виконує свої службові обов’язки. Земельна ділянка, про яку йдеться у корупційному скандалі, знаходиться недалеко від траси міжнародного значення "Київ-Чоп".

Попередньо відомо, що на вказаній території наразі відсутні будь-які інфраструктурні об’єкти.

Нагадаємо, в управлінні Держгеокадастру у Закарпатській області спростували інформацію про затримання керівництва управління на хабарі у 200 тисяч доларів.

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