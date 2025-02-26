Скандал с домогательствами в ЛНУ им. Франко: полиция проверяет информацию
Киев • УНН
Полиция Львовской области начала проверку информации относительно обвинений в домогательствах профессора Иосифа Лося. Выпускница факультета журналистики и другие студентки заявили о неподобающем поведении преподавателя.
В полиции Львовской области начали проверку информации по обвинениям в домогательствах в адрес профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко, Иосифа Лося. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская.
Проверяем информацию изложенную в публикации
Ранее народный депутат Наталья Пипа обратилась к ректору университета и попросила провести расследование в отношении преподавателя Лося.
Нардепко просит провести расследование в ЛНУ им. Франко из-за скандала с домогательствами26.02.25, 16:15 • 8134 просмотра
Напомним
Выпускница факультета журналистики и журналистка медиа NGL, Екатерина Родак, поделилась публикацией, в которой рассказала о случае домогательств со стороны господина Лося И. Д., произошедшем, когда она была студенткой университета около десяти лет назад. После того, как ее сообщение получило огласку, начали поступать другие свидетельства от студенток факультета журналистики, которые также жалуются на поведение господина Лося.