Скандал с домогательствами в ЛНУ им. Франко: полиция проверяет информацию

ukenru
Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
14:30 • 19479 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
13:56 • 39568 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
11:28 • 117364 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 109967 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
26 февраля, 07:55 • 112132 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 112660 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 116706 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 111001 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 104888 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 96427 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС не сможет самостоятельно закрыть пробел от остановки USAID - французский министр

ЕС не сможет самостоятельно закрыть пробел от остановки USAID - французский министр

26 февраля, 06:38 • 108190 просмотра
Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

26 февраля, 06:49 • 69916 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 119411 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 122999 просмотра
Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

10:55 • 43055 просмотра
публикации
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

11:28 • 117375 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 122999 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 173433 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 226362 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 303383 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 119411 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 116490 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 123894 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 123999 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 138796 просмотра
Актуальное
Скандал с домогательствами в ЛНУ им. Франко: полиция проверяет информацию

Скандал с домогательствами в ЛНУ им. Франко: полиция проверяет информацию

Киев  •  УНН

 • 3020 просмотра

Read in English

Полиция Львовской области начала проверку информации относительно обвинений в домогательствах профессора Иосифа Лося. Выпускница факультета журналистики и другие студентки заявили о неподобающем поведении преподавателя.

В полиции Львовской области начали проверку информации по обвинениям в домогательствах в адрес профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко, Иосифа Лося. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская.

Проверяем информацию изложенную в публикации

- отметила пресс-секретарь.

Ранее народный депутат Наталья Пипа обратилась к ректору университета и попросила провести расследование в отношении преподавателя Лося. 

Нардепко просит провести расследование в ЛНУ им. Франко из-за скандала с домогательствами26.02.25, 16:15 • 8134 просмотра

Напомним

Выпускница факультета журналистики и журналистка медиа NGL, Екатерина Родак, поделилась публикацией, в которой рассказала о случае домогательств со стороны господина Лося И. Д., произошедшем, когда она была студенткой университета около десяти лет назад. После того, как ее сообщение получило огласку, начали поступать другие свидетельства от студенток факультета журналистики, которые также жалуются на поведение господина Лося.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоКриминал и ЧП
lvovЛьвов

Обратиться по вопросам размещения рекламы