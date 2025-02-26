Нардепко просит провести расследование в ЛНУ им. Франко из-за скандала с домогательствами

Народный депутат Наталья Пипа обратилась к ректору Львовского национального университета им. Ивана Франко из-за сексуального скандала. Она просит провести расследование в отношении преподавателя Иосифа Лося. Об этом Пипа написала на странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Наталья Пипа ссылается на сообщение в Facebook бывшей студентки ЛНУ Екатерины Родак, которая сейчас работает журналисткой.

Выпускница факультета журналистики, журналистка известного медиа NGL Екатерина Родак опубликовала сообщение о прямом домогательстве к ней господина Лося И. Д., когда она была студенткой университета около 10 лет назад. Сразу после обнародования сообщения Екатерины Родак в адрес господина Лося И. Д. начали поступать и другие свидетельства от студенток факультета журналистики относительно его поведения - говорится в запросе.

Пипа считает, что есть все основания для немедленного служебного расследования в отношении Лося, прекращения трудового договора и лишения всех почетных званий и наград.

Громкие секс-скандалы

В 2020 году в соцсетях появилось видео, как один из народных депутатов, вероятно, пересылает другому видеозапись эротического характера. Видео этого инидидента появилось в одном из Telegram-каналов, также его распространил бывший народный депутат, политик Игорь Мосийчук. Речь шла якобы о депутате от партии "Слуга народа" Анатолии Драбовском, который во время перерыва в Раде отправил своему коллеге Олегу Тарасову видео с изображением полуобнаженной женщины.

В 2019 году в сети появились фото переписки нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко, где он якобы общался в онлайн-сети знакомств об интиме за деньги. На это депутат в Facebook заявил, что во время заседания Верховной Рады устроил провокацию и позволил журналистам сфотографировать свою сфабрикованную "переписку". Позже Яременко удалил пост и извинился "перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблему

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах