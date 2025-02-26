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Нардепка просить провести розслідування в ЛНУ ім. Франка через скандал з домаганнями

Нардепка просить провести розслідування в ЛНУ ім. Франка через скандал з домаганнями

Київ  •  УНН

 • 23512 перегляди

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Нардепка Наталія Піпа звернулась до ректора ЛНУ через звинувачення викладача Йосипа Лося у домаганнях. Колишня студентка університету публічно заявила про домагання з його боку 10 років тому.

Народна депутатка Наталія Піпа звернулась до ректора Львівського національного університету ім. Івана Франка через сексуальний скандал. Вона просить провести розслідування стосовно викладача Йосипа Лося. Про це Піпа написала на сторінці в Facebook, пише УНН.

Деталі

Наталія Піпа посилається на допис в Facebook колишній студентки ЛНУ Катерини Родак, яка зараз працює журналісткою.

Випускниця факультету журналістики, журналістка відомого медіа NGL Катерина Родак опублікувала допис про пряме домагання до неї пана Лося Й. Д., коли вона була студенткою університету близько 10 років тому. Відразу після оприлюднення допису Катерини Родак на адресу пана Лося Й. Д. почали надходити й інші свідчення від студенток факультету журналістики щодо його поведінки

- йдеться в запиті.

Піпа вважає, що є всі підстави для негайного службового розслідування щодо Лося, припинення трудового договору та позбавлення усіх почесних звань та нагород.

Гучні секс-скандали

2020 року у соцмережах з’явилось відео, як один з народних депутатів, ймовірно, пересилає іншому відеозапис еротичного характеру. Відео цього іниіденту з’явилось в одному з Telegram-каналів, також його поширив колишній народний депутат, політик Ігор Мосійчук. Мова йшла начебто про депутата від партії "Слуга народу" Анатолія Драбовського, який під час перерви в Раді відправив своєму колезі Олегу Тарасову відео із зображенням напівоголеної жінки.

В 2019 році у мережі з'явилися фото листування нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка, де він нібито спілкувався в онлайн-мережі знайомств про інтим за гроші. На це депутат у Facebook заявив, що під час засідання Верховної Ради влаштував провокацію та дозволив журналістам сфотографувати своє сфабриковане "листування". Пізніше Яременко видалив пост і вибачився "перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив пробле

Закликаю не боятися й повідомляти: освітній омбудсмен про сексуальні домагання в університетах12.02.25, 18:25 • 110114 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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