Нардепка просить провести розслідування в ЛНУ ім. Франка через скандал з домаганнями
Київ • УНН
Нардепка Наталія Піпа звернулась до ректора ЛНУ через звинувачення викладача Йосипа Лося у домаганнях. Колишня студентка університету публічно заявила про домагання з його боку 10 років тому.
Народна депутатка Наталія Піпа звернулась до ректора Львівського національного університету ім. Івана Франка через сексуальний скандал. Вона просить провести розслідування стосовно викладача Йосипа Лося. Про це Піпа написала на сторінці в Facebook, пише УНН.
Деталі
Наталія Піпа посилається на допис в Facebook колишній студентки ЛНУ Катерини Родак, яка зараз працює журналісткою.
Випускниця факультету журналістики, журналістка відомого медіа NGL Катерина Родак опублікувала допис про пряме домагання до неї пана Лося Й. Д., коли вона була студенткою університету близько 10 років тому. Відразу після оприлюднення допису Катерини Родак на адресу пана Лося Й. Д. почали надходити й інші свідчення від студенток факультету журналістики щодо його поведінки
Піпа вважає, що є всі підстави для негайного службового розслідування щодо Лося, припинення трудового договору та позбавлення усіх почесних звань та нагород.
Гучні секс-скандали
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В 2019 році у мережі з'явилися фото листування нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка, де він нібито спілкувався в онлайн-мережі знайомств про інтим за гроші. На це депутат у Facebook заявив, що під час засідання Верховної Ради влаштував провокацію та дозволив журналістам сфотографувати своє сфабриковане "листування". Пізніше Яременко видалив пост і вибачився "перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив пробле
Закликаю не боятися й повідомляти: освітній омбудсмен про сексуальні домагання в університетах12.02.25, 18:25 • 110114 переглядiв