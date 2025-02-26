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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 7575 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
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Скандал з домаганнями у ЛНУ ім. Франка: поліція перевіряє інформацію

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 • 19478 перегляди

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Поліція Львівської області розпочала перевірку інформації щодо звинувачень у домаганнях професора Йосипа Лося. Випускниця факультету журналістики та інші студентки заявили про неналежну поведінку викладача.

У поліції Львівської області розпочали перевірку інформації щодо звинувачень у домаганнях на адресу професора Львівського національного університету імені Івана Франка, Йосипа Лося. Про це у коментарі УНН повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Перевіряємо інформацію викладену в публікації

- зазначила речниця.

Раніше народна депутатка Наталія Піпа звернулась до ректора університету і попросила провести розслідування стосовно викладача Лося. 

Нардепка просить провести розслідування в ЛНУ ім. Франка через скандал з домаганнями26.02.25, 16:15 • 23470 переглядiв

Нагадаємо

Випускниця факультету журналістики та журналістка медіа NGL, Катерина Родак, поділилася публікацією, в якій розповіла про випадок домагань з боку пана Лося Й. Д., що стався, коли вона була студенткою університету близько десяти років тому. Після того, як її допис набув розголосу, почали надходити інші свідчення від студенток факультету журналістики, які також скаржаться на поведінку пана Лося.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоКримінал та НП
lvivЛьвів

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